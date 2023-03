Le rédacteur en chef de l’Acadie Nouvelle, Gaétan Chiasson, nous a livré récemment un texte fort inquiétant dans son infolettre, ayant trait aux hôpitaux un peu partout en province, qui débordent de patients.

Il affirme que quelques années passées, ces petits hôpitaux répondaient assez bien aux besoins de la population de leur région.

Je me souviens de l’hôpital de Dalhousie, de celui de Saint-Quentin, de Grand-Sault, de Lamèque, de Sainte-Anne-de Kent ainsi qu’un certain nombre dans les régions anglophones.

Selon l’auteur, ces petits hôpitaux sont devenus ni plus ni moins que des foyers de soins qui coûtent cher à la province. Mais ils sont nécessaires pour satisfaire les besoins du peuple. On n’y fait plus d’accouchement, on y fait de la chirurgie mineure à l’occasion et des soins d’urgence. Et selon l’auteur, «la très grande majorité des lits est occupée par des personnes âgées.»

Que s’est-il passé dans notre province afin que la situation de nos petits hôpitaux atteigne ce point critique?

Serait-ce un manque de lits ou de personnel, et ce, tant dans les hôpitaux que dans les foyers de soins? Ce serait les deux.

Je me souviens très bien qu’au début de ma carrière dans la gestion des services sociaux, au cours des années 1960, des gens venaient me voir, me disant qu’ils pourraient accepter dans leur maison quelques personnes qui avaient besoin d’une chambre et de repas pour un coût très raisonnable. Plusieurs de ces maisons offraient de bons soins et services. Ils sont devenus des foyers de soins spéciaux. On approuvait ces maisons au préalable comme gîtes pour les personnes ayant besoin de soins légers.

Je vois un autre problème dans la gestion des foyers et également des hôpitaux. Les personnes vivent plus longtemps que jadis. Alors, très souvent, elles ne peuvent plus retourner dans leur logis ou dans leur famille. Il faut leur trouver un milieu de vie avec soins et services ailleurs.

C’est la réalité d’aujourd’hui!

Marcel Arseneau

Moncton