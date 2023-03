À la merci des saisons

Je vais vous expliquer comment les capitaines et les hommes de pont étaient payés dans les années 1960. À la fin d’un voyage, le paiement était calculé en fonction de la part, c’est-à-dire que la valeur de la prise était souvent divisée en 60/40. Quarante pour cent étaient destinés à couvrir les dépenses occasionnées par le bateau, tandis que les 60 pour cent restants servaient à payer les hommes de pont, y compris le capitaine.

Au fil du temps, cela a changé. Chaque bateau est devenu une compagnie à numéro et les hommes de pont ont été reconnus comme des journaliers aux yeux de l’assurance-chômage.

Ils sont désormais payés à la semaine et doivent travailler 14 semaines pour avoir droit au chômage jusqu’au printemps suivant. Cependant, ces dernières années, il faut parfois 16 ou même 17 semaines pour être éligible au chômage.

Autrefois, la pêche était suffisamment abondante pour que les pêcheurs ne s’inquiètent pas de leur avenir. Avec la formule de paiement à la part, ils recevaient un chèque de chômage le 15 décembre et le dernier le premier mai, ce qui leur permettait de passer l’hiver. Mais au fil des années, la morue, le hareng, le poisson rouge et maintenant le maquereau ont tous décliné, de sorte que les pêcheurs ne pêchent presque plus.

Parlons maintenant des employés d’usine… Beaucoup de personnes dans les Tim Hortons affirment que les gens ne veulent plus travailler dans la Péninsule. Cependant, il faut prendre en considération que la compagnie Jiffy a embauché un pourcentage élevé de femmes qui travaillaient dans les usines de poisson avec un meilleur salaire à l’année. De même, Oxford à Tilley Road, embauche chaque année et vous seriez surpris du grand nombre de femmes qui travaillent comme concierges dans le nord du Québec et en Alberta.

Les pêcheurs de homards de Miscou et de P’tits Shipagan cherchent des hommes de pont, mais ils ne trouvent personne, car les gens font plus d’argent en travaillant sur les échafaudages en Alberta.

Les employés des magasins Hart et Rossy, des pharmacies et de Home Hardware sont contents de leur salaire à l’année. Si les choses étaient comme avant, vous ne verriez pas des gens de l’extérieur travailler ici.

Tout cela pour dire que le secteur de la pêche a été la pierre angulaire de notre économie, mais que cela est de moins en moins le cas.

Il devrait y avoir une commission parlementaire à travers le pays pour régler le cas des travailleurs saisonniers de l’Ontario et du Québec, car ce n’est pas seulement nous, dans la Péninsule, qui sommes à la merci des saisons.

Gilles Vienneau

Caraquet