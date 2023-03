Qui paiera la note?

Bon an mal an, notre université a des décisions difficiles à prendre en raison de ses maigres revenus. On ne peut donc pas lui demander d’absorber les coûts liés à un changement de nom, aussi souhaitable soit-il.

Qui plus est, il serait carrément indécent de vouloir faire payer la note aux étudiants qui peinent déjà, pour la plupart, à joindre les deux bouts.

Il importe d’abord de définir précisément les coûts d’une telle initiative. Ensuite, le Conseil des gouverneurs pourrait lancer une campagne de financement en fonction de l’objectif à atteindre. Je ne doute pas un seul instant que les 1200 signataires de la pétition sont déjà prêts à joindre le geste à la parole. Plusieurs anciens, dont je suis, ne manqueront pas de les appuyer généreusement.

Un événement marquant pourrait lancer la campagne. À titre d’exemple, je vois déjà une cohorte d’anciens et d’amis de l’université pédaler un tour de province pour recueillir des dons, et ce, après le grand Tour de l’arbre de l’espoir.

Ce deuxième tour pourrait avoir lieu pendant la semaine des fêtes du 15 août et, pour le rendre différent du précédent, les amateurs de vélos à assistance électrique pourraient y participer.

Et si, par un malheureux hasard, l’objectif n’était pas atteint, ce qui est quasiment impensable, les fonds recueillis serviraient à l’attribution de bourses aux étudiants.

Jean-Louis Gervais

Saint-André