Les dernières années ont été de véritables montagnes russes pour notre population: celle-ci a vécu des montées et des descentes qui ont suivi le rythme de notre retour à la nouvelle normalité.

Pourtant, durant cette période, elle a su faire preuve de résilience et d’innovation, sachant discerner les difficultés qui se profilaient pour mieux les surmonter.

Si c’est nous qui l’avons présenté, il faut savoir que ce budget a été dans l’intérêt de la population du Nouveau-Brunswick.

Il s’agit du cinquième budget que j’ai eu le privilège de présenter depuis l’arrivée au pouvoir de notre gouvernement. Je suis fier de dire que les mesures que nous avons prises lors de chaque budget nous ont amenés où nous en sommes aujourd’hui.

Croissance et possibilités: voilà le thème du budget de cette année. C’est exactement dans cette voie que nous nous engageons.

Depuis notre arrivée au pouvoir, nous avons géré les finances de la province de façon responsable et avons réduit la dette nette.

D’une province aux prises avec une économie en déclin et des finances publiques non viables, nous sommes devenus une province qui doit s’attaquer aux défis découlant de sa croissance.

Le budget que notre gouvernement a présenté cette semaine vise à consolider les avantages, la croissance et les possibilités que nous avons déjà pu observer.

Il s’inscrit dans la lignée des progrès que nous avons accomplis pour bâtir une économie plus forte et des communautés dynamiques tout en améliorant les soins de santé et en protégeant les plus vulnérables.

Nous y arriverons en faisant des investissements stratégiques dans des secteurs prioritaires clés. Par exemple, nous affecterons près de 3,6 milliards $ à la santé cette année, une augmentation de 10,6% par rapport à nos engagements budgétaires de l’an dernier.

Pour que la population du Nouveau-Brunswick reçoive les soins de santé dont elle a besoin au bon moment, nous savons qu’il est essentiel d’améliorer l’accès aux soins de santé primaires. Notre budget prévoit une somme de 39,2 millions $ pour améliorer l’accès aux soins de santé primaires.

Il prévoit également 12,6 millions $ pour soutenir les objectifs décrits dans notre plan pour les foyers de soins, ainsi qu’une somme additionnelle de 2 millions $ pour fournir les ressources qui aideront les personnes âgées à rester chez elles plus longtemps.

Notre croissance démographique contribue à l’édification de communautés dynamiques et crée des possibilités d’emploi, de lancement d’entreprises et d’élargissement de notre assiette fiscale. Toutefois, elle a également créé une demande accrue de logements.

Pour remédier à ce problème, nous prévoyons une mise en place anticipée des réductions des taux d’impôt foncier provincial proposées dans le Budget 2022-2023, qui toucheront environ 49 000 biens locatifs résidentiels et plus de 24 000 propriétés non résidentielles.

De plus, nous affectons plus de 100 millions $ à la construction de nouveaux logements publics; et 800 000$ pour créer le Réseau de logements du Nouveau-Brunswick qui a pour objectif de soutenir le logement et le développement de projets en milieu rural.

Bien que l’accès au logement soit important, les gens de notre province doivent également pouvoir vivre dans un endroit où ils se sentent en sécurité. Donc, nous investissons 32,6 millions $ pour assurer une plus grande visibilité policière, optimiser le temps des agents dans les communautés, augmenter le taux de résolution de crimes, réduire le taux de criminalité, et renforcer la confiance du public.

Nous sommes déterminés à nous attaquer aux changements climatiques. Dans le cadre de nos efforts pour passer à une économie sobre en carbone, notre budget prévoit 10 millions $ pour financer l’élaboration et la prestation de programmes d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie, et investir dans des initiatives visant des types de combustibles non électriques, les particuliers et les familles à faible revenu, les Premières Nations et les organismes à but non lucratif.

Bien que nous ayons annoncé récemment que nous allons adopter le filet de sécurité fédéral sur la tarification du carbone comme l’ont fait nos homologues des autres provinces du Canada atlantique, nous continuerons de respecter des engagements antérieurs estimés à 200 millions $, y compris le financement d’initiatives pour lutter contre les changements climatiques.

Il ne s’agit là que de quelques exemples du changement positif que ce budget apportera à la vie des gens du Nouveau-Brunswick.

Il y a plusieurs années, notre gouvernement posait les fondements d’un avenir viable. Nous constatons maintenant que notre approche porte ses fruits.

Nous avons géré l’argent des contribuables de manière responsable : nous avons accumulé des excédents et réduit notre dette nette de plus de 2 milliards $.

Au fur et à mesure que notre situation s’améliore, un avenir économique et financier prometteur se dessine pour le Nouveau-Brunswick.

Nous entrevoyons des possibilités de croissance et de prospérité.

Bien que nous soyons optimistes, ce budget tient également compte des prévisions de ralentissement économique. Contrairement au passé, le Nouveau-Brunswick entame ce ralentissement économique avec une certaine vigueur qui l’aidera à surmonter cette période difficile. La forte croissance démographique, l’augmentation des investissements et la bonne santé de notre secteur manufacturier ont donné l’élan dont nous avions besoin pour soutenir la croissance.

Dans ce budget, nous prenons en compte la manière de maintenir l’élan que nous avons instauré, nous investissons dans des secteurs prioritaires comme les soins de santé et l’éducation, nous aidons les membres les plus vulnérables de notre société et nous investissons dans les services pour parer aux besoins de la population croissante.

C’est un budget dont nous pouvons être fiers, un budget qui favorise les possibilités de croissance tout en travaillant dans l’intérêt des gens du Nouveau-Brunswick.

Ernie Steeves

Ministre des Finances