La nouvelle épidémie

Une nouvelle pandémie s’installe, celle des mots qui dérangent. Oui, des mots qui volent des jobs, qui s’assimilent eux-mêmes et qui passent inaperçus. Ces mots dont on se dispute les «à qui?» les «à moi!», mais pas les «à nous!». Des mots français (oups, j’ai dit le «F word»). Ces mots qui doivent prendre une certaine distanciation pour éviter de contaminer le bilinguisme.

Notre langue c’est comme notre drapeau, c’est haut et bien ouverte au monde qu’elle brille le plus. Mais pour qu’il s’ouvre, ça prend de l’air, de l’air qui vient de loin, qui veut aller loin. Les mots aussi il faut les entendre de loin pour les apprécier à leur juste valeur. Il faut les crier, les chanter, les aimer et surtout les protéger. En d’autres mots, il faut les propulser le plus loin possible pour orner l’âme même d’une civilisation.

Ce drapeau, poumon collectif de nos aspirations, il faut le protéger jusqu’à ce que nous soyons peinturés en bleu, blanc et rouge.

Mais voilà que les drapeaux aussi se font rares. Des vents contraires, pleins de crachin, les arrosent et les forcent à se serrer corps et âme sur ce mât qui les connecte à leurs racines.

Oui, ce drapeau nous identifie très bien.

Il y a le bleu, celui qui a l’étoile tatouée sur le cœur et s’est accroché à son mât pour sauvegarder nos racines.

Il y a le blanc, qui porte le drapeau sur ses épaules et qui tend les bras aux autres pour faire voyager l’Acadie partout dans le monde et finalement, il y a le rouge, ardent défenseur des toutes les causes, celui qui fouette le vent, celui qui se fait effilocher, assimiler par tout ce crachin qui lui tombe dessus.

Que faire? Ne baissons pas pavillon, même mouillés.

Devenons ce mât, ce porte-étendard, en accrochant sur nous un symbole qui nous distingue. Un petit drapeau sur un masque, une veste, un foulard ou même un tatou. Préparons ce Tintamarre silencieux pour démontrer, tous les jours, notre contribution à la vivacité de notre langue et notre pays.

Ce courant d’air frais, il nous le faut maintenant, en guise d’appui à ceux et celles qui iront défendre nos droits.

Gaston Losier

Dieppe