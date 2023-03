Vivre son époque…

D’entrée de jeux, je salue avec respect les propos d’Hector Cormier sur la position qu’il défend avec beaucoup de passion dans le dossier du changement de nom de notre université.

Mon admiration pour M. Cormier comme pour bien d’autres champions de la cause francophone à Moncton fait en sorte que nous n’oublierons jamais leur contribution dans l’histoire à succès qu’est maintenant la francisation du sud-est du Nouveau-Brunswick et l’envie que provoque notre système dualiste en éducation.

Ce qu’il faut rappeler à M. Cormier, cependant, c’est que ses victoires ont toujours reposé sur une perspective d’avenir où le refus d’accepter le statu quo était son arme de bataille favorite. Cette fois-ci, l’argumentaire qu’il nous fourni est imprégné de nostalgie et d’une légère teinte passéiste. De nous raconter le grand débat entrepris par sa génération pour bâtir l’université et de nous rappeler la fragilité sur laquelle ce projet s’est réalisé à beaucoup d’intérêt pour l’historien en moi, mais sert peu à bâtir les assises d’une Acadie qu’il faut constamment actualiser et remettre aux goûts des nouvelles générations.

Je questionne également sa version des faits quand il affirme que les Eudistes n’avait pas d’intérêt pour l’enseignement supérieur. Lisez à ce sujet le livre de Nicholas Landry sur le collège de Bathurst!

De prétendre que le diplôme que nous avons tous obtenu avec le sceau de l’Université de Moncton perdrait de sa valeur ne repose sur aucun fondement réel, au contraire, les dizaines d’universités qui ont changé de nom au cours des dernières décennies n’ont fait que continuer à progresser.

Le changement de nom ne porte aucunement offense aux sueurs des fondateurs; il leur rend hommage devant le fait que des dizaines de milliers de diplômés ont atteint une maturité assez grande pour nommer elle-même le nom de leurs institutions.

Il n’est plus nécessaire de faire accepter nos décisions par des forces occultes qui ne partagent ni nos vues, ni notre langue. Changer le nom de l’Université de Moncton, c’est simplement offrir aux générations futures qui s’en serviront une raison de plus d’être fier de qui nous sommes!

Bernard Thériault

Caraquet