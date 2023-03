Absence de vérité et de compétence

Le ministre des Finances ne dit pas toujours la vérité. Surtout lorsqu’il affirme que son budget répond aux besoins des gens de la province. Un budget sans ambition, dit le regroupement féministe du Nouveau-Brunswick. Effectivement, sans ambition pour les gens de la classe moyenne et les moins nantis de la province.

Insouciance totale face aux problèmes sociaux. Le logement, la santé, l’inflation, la pauvreté, la criminalité. Des analyses farfelues, des décisions qui ne font que maintenir le statu quo ou nous font reculer.

Deux millions de dollars pour relancer la Société d’habitations du N.-B. Elle fonctionne laconiquement depuis belle lurette, à quoi servira cet argent?

En santé, il faut rendre la profession intéressante pour les gens qui travaillent dans ce secteur. Le nœud du problème est d’en faire une profession plus respectueuse à la fois des personnes y travaillant et des personnes soignées. Les 29,7 millions $ pour le recrutement devraient être destinés totalement à l’embauche de nouvelles personnes d’ici, afin de permettre une vie et une charge de travail normales. En plus, il faut offrir des dégrèvements de droits de scolarité.

Lorsque le travail ne sera plus suffocant dû à une pénurie de main-d’œuvre, lorsque les congés seront des congés, que le nombre de soignants pour chaque quart de travail sera suffisant, qu’on gérera avec respect ce personnel, la profession sera attrayante à nouveau, et il y aura des gens pour pourvoir ces postes. Inutile de parcourir la planète ou de faire de la compétition aux autres provinces. Le fédéral est le principal pourvoyeur de ces nouveaux fonds. La province en profite pour faire bonne figure en gardant sa contribution au budget du ministère de la Santé à peu près au même niveau que l’an passé.

Au chapitre de l’inflation et de la pauvreté, aucune initiative susceptible de faire une différence. Comment voulez-vous vivre avec 636$ par mois ou 785$ pour une personne invalide? C’est le plus grand mensonge de Ernie Steeves et des conservateurs en ce domaine. Et qui s’enrichit à des niveaux records pendant ce temps? Les grands industriels, les grands distributeurs, les pétrolières… Quand je paye 15$ un poulet qui me coûtait 8$ il y a peu de temps, je constate que l’inflation est plus élevée que 6%. Insensibilité du gouvernement, des conservateurs…

Au niveau de la criminalité, tous les experts disent que ce n’est pas la bonne voie, mais c’est Kris Austin, avec qui le premier ministre partage une vision étroite de la société, qui est le responsable du portefeuille. Est-ce un tremplin pour la succession du poste de premier ministre? Seuls eux le savent…

La baisse des revenus anticipée par le ministre des Finances ne trouve d’adhérents que chez les membres du cabinet et du parti. Tous les autres, l’éminent économiste Richard Saillant en tête, n’y croient pas.

Alors en plus de ne pas toujours dire la vérité, Ernie Steeves semble être à un niveau d’incompétence inégalé jusqu’à ce jour dans la province. Il va de pair avec un premier ministre qui n’a aucune conscience sociale. Peut-être trouverons-nous mieux un jour.

Réginald Boudreau

Grande-Anse