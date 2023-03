Plusieurs changements de nom

Depuis que je suis dans le dossier du changement de nom de l’Université de Moncton, j’ai fait quelques découvertes et constats qui viennent renforcer ma conviction que ça doit se faire.

Premièrement, Wikipédia m’a appris que depuis une cinquantaine d‘années, près de 200 universités et collèges aux États-Unis ont changé de nom. Ça démontre que changer le nom d’une université n’est pas un geste illicite, inusité et incongru comme certains voudraient nous le faire croire.

De plus, ici au Nouveau-Brunswick, presque toutes nos communautés autochtones se sont données, depuis 4 ou 5 ans, un nom d’origine afin qu’il soit plus conforme à leur statut et à leurs réalités d’aujourd’hui. C’est exactement ce qu’on veut faire avec le changement de nom de notre université.

Plus près de nous, la Baptist University de Moncton a changé son nom pour Crandall University. En ce faisant, elle s’est affranchie du caractère trop religieux de son nom, afin d’avoir plus facilement accès à du financement.

À Montréal, on a changé le nom de la rue Amherst, personnage controversé comme Monckton, pour la rue Atateken, pour rendre hommage à la composante autochtone de la Ville de Montréal.

Voilà, c’était quelques informations intéressantes et pertinentes!

Jean-Marie Nadeau

Moncton