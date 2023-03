Quelques réflexions sur le bonheur d’être Acadien

Dès notre naissance, on s’inscrit à l’origine dans un groupe, une tribu, un peuple: ce peuple, il est acadien pour moi.

Comme je l’ai déjà écrit et clamé, une petite pomme n’est pas moins pomme qu’une grosse pomme. Il en est de même pour les peuples: un petit peuple comme le nôtre n’est pas moins peuple qu’un grand peuple, comme celui de la France, par exemple.

S’assumer comme peuple ne doit pas être un geste de repli sur soi, bien au contraire. S’afficher comme peuple doit être l’expression de ce qu’on est comme étant unique, en offrant aux autres peuples ce qu’on est de particulier. C’est leur offrir ce qu’en soi on a de plus beau et de meilleur. C’est se sentir suffisamment bien, pour être prêt à accueillir ceux qui veulent nous rejoindre en faisant le choix de devenir à leur tour acadiens et acadiennes.

J’aime ce peuple parce qu’il est avant tout humble et pacifique. Mais jamais les Acadiens n’ont fui leurs responsabilités face à l’adversité. Ils se sont déclarés présents sur les Plaines d’Abraham, à la guerre des patriotes et durant les deux grandes guerres du siècle dernier, sans oublier la guerre de Corée.

En ce faisant, je rends hommage à ces valeureux vétérans. Jamais nous ne serons les initiateurs d’un conflit.

Je suis fier de ce peuple, parce qu’il a su se tenir debout malgré les aléas négatifs de son histoire. En 1881, il a eu l’intelligence d’assumer son unicité, en s’affichant comme peuple à part entière, se distinguant ainsi des Canadiens-français ou Québécois, tout en exprimant sa solidarité avec ces derniers.

Au fil des ans, on est passés de porteurs d’eau à producteurs d’eau. Nous avons réussi graduellement à accéder à une certaine égalité, surtout ici au Nouveau-Brunswick.

Le dernier film de Phil Comeau, L’ordre secret, est venu nous rappeler oh combien astucieux et intelligents ont été nos ancêtres pour conserver notre langue et notre culture. On les en remercie en leur étant très reconnaissants.

Actuellement, je suis impliqué dans l’avancement d’un des dossiers parmi les plus importants et flamboyants de ma petite histoire, et c’est celui du changement de nom de l’Université de Moncton, en bannissant le nom de Moncton, pour un nom d’université à consonance acadienne.

Un dossier plus important que plusieurs de mes luttes antérieures au CMA, à CJSE, à la SANB, à l’UPM, à la FTTNB, au Front pour la justice sociale, et plein d’autres.

Traîner le nom de Moncton dans le nom de notre université, c’est s’abaisser sur le plan identitaire; c’est porter un boulet d’horreur dans cette appellation; c’est accepter de se définir comme peuple négativement.

Vouloir doter d’un nom acadien notre seule université au Nouveau-Brunswick, c’est vouloir exprimer notre maturité comme peuple, de même que notre modernité. C’est vouloir crier à la face du monde que l’on a retrouvé notre dignité. C’est vouloir se définir comme peuple de façon positive, voulant ainsi faire un pas important de plus de l’avant.

Quel temps est plus propice que celui-ci pour procéder à un tel changement de nom que le 60e anniversaire de la fondation de l’Université de Moncton?

C’est d’autant plus pertinent, puisque l’Université vient de mettre en branle un nouveau plan quinquennal d’épanouissement. Un nouveau nom viendra propulser notre université vers de plus grands accomplissements et de hautes sphères.

Plus que jamais, je suis fier d’être Acadien, parce qu’on sait débattre sereinement et respectueusement d’un sujet important sans pour autant se déchirer.

Ce dossier transcende les velléités quotidiennes, les conflits d’antan nord-sud, les tiraillements libéral-conservateur.

Il s’inscrit dans la mouvance d’un peuple en pleine possession de ses moyens. Quel contentement!

Je suis tout simplement fier d’être Acadien, parce que c’est un beau peuple!

Jean-Marie Nadeau

Moncton