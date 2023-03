Un exemple à suivre à Memramcook

Yanic Vautour, de Memramcook, mérite des éloges. Ce jeune homme de 21 ans a été élu conseiller lors des dernières élections municipales, obtenant le plus grand nombre de votes parmi les 13 candidats. À mon avis, il fait probablement partie des plus jeunes personnes dans l’histoire de notre province à réaliser un tel exploit.

Comme il l’a si bien expliqué lors d’un récent entretien, présenter sa candidature exige une certaine dose de courage, car chaque compétition comporte un risque.

J’ajouterais à cela un autre élément. Si on n’offre pas sa candidature, il n’y a pas de possibilité d’être élu!

L’électorat de cette communauté a dû voir en lui une grande valeur humaine qui justifiait pleinement son appui. C’est une excellente reconnaissance.

Sans doute, sa famille, le personnel professionnel de l’école Abbey-Landry et celle de Mathieu-Martin de même que le collège Oulton, ont également contribué à nourrir son leadership. Comme le dit si bien un certain proverbe, il faut tout un village pour éduquer un être humain.

Pendant ses études scolaires, on a souvent pu le voir dans divers événements de sa communauté ou encore au Monument Lefebvre lors des causeries du mardi.

En d’autres mots, il a mené une vie active qui a contribué à former ses talents.

En terminant, je souhaiterais qu’il soit invité dans les écoles de la région afin d’encourager les jeunes à développer eux aussi leurs talents de services, car les besoins sont très nombreux et surtout difficiles à résoudre.

En d’autres mots, nous avons besoin de bonnes têtes qui ont le courage et le souci de relever les nombreux et difficiles défis de la société.

Alcide F. LeBlanc

Moncton