Le chroniqueur Rino Morin Rossignol signait au début de l’année un papier fort inspirant sur la question du français. J’aurais envie de le comparer à une ruche remplie non pas d’abeilles, mais d’idées et de pensées.

Je fais référence ici à sa chronique du 3 janvier intitulée Résolution collective, que’qu’un. Je me rends directement vers la fin du texte où notre chroniqueur parle avec un brin d’ironie, de «sauver la francophonie canadienne».

Ces mots-là me rejoignent puisque c’est précisément ce que j’ai en tête depuis quelque temps. Et voilà quelqu’un qui l’exprime encore mieux que je pourrais le faire.

«Il faut que chaque francophone au Canada soit le plus francophone possible, en tout temps et en tout lieu, dans ses relations, dans ses loisirs, dans ses activités», écrit-il.

«Inutile de courir après les anglophones sur la rue pour les sommer de parler français. Il suffit, pour nous, pour chacun et chacune d’entre nous, de parler en français. Ça commence là.» Ça commence là, il est important de le répéter. Francophones, la cloche sonne l’alarme.

En fin d’année 2019, je me réveille un matin et soudain dans la fraîcheur des tropiques péruviennes, je me demande: «Qu’est-ce que je fais icitte.» Je n’entends pas un mot de français, encore moins d’anglais. Que de l’espagnol. Ce choc m’a été salutaire en ce sens qu’il m’a permis de m’interroger plus profondément sur les tenants et les aboutissants de notre langue.

J’ai voulu savoir. J’ai cherché, j’ai lu, j’ai étudié et j’en suis arrivé à certaines conclusions.

«Tu es marqué, et pour toujours, de l’époque et du lieu où tu es né» a écrit Antoine de Saint-Exupéry. À la naissance, un tas de choses que nous n’avons pas la liberté de choisir: nos parents, nos croyances, notre langue, la société, le lieu et l’époque dans lesquels nous serons appelés à vivre, au moins pour un temps jusqu’à ce que, devenus adultes, nous décidons d’adhérer à d’autres valeurs, toutes aussi bonnes, mais parfois différentes. Ce sont là ce qu’on pourrait appeler des «faits existentiels». Mais les valeurs premières, celles qui ont marqué notre enfance, ne disparaissent jamais complètement. Elles dorment toujours au fond de nous et se manifestent parfois à notre insu dans nos gestes et nos comportements quotidiens. C’est ce qui fait qu’il devient difficile pour un colonisateur de déraciner un individu ou un peuple. On l’a essayé avec le peuple acadien et l’histoire nous montre que ça n’a pas marché très fort.

Au cours de mes recherches, j’ai pu constater que le français occupe, contrairement à ce que certains pourraient croire, une place privilégiée dans le monde. Le français est, entre autres, la huitième langue la plus parlée au monde sur 3000 et il y a 29 pays dont le statut officiel est le français.

Le français occupe une place de choix avec l’anglais dans le monde sur le plan de l’économie, de l’industrie, du commerce et de la culture. Mais sur le plan strictement des affaires, il faut le dire, la prédominance de l’anglais est indéniable.

Voilà le portrait planétaire de la langue qui nous a vus naître et grandir. Le français loge dans le salon des grands de ce monde. Pour la suite des choses, il me semble important que nous le sachions.

Une évidence s’impose. Au Nouveau-Brunswick, selon le recensement de 2016, nous serions un peu plus de 235 000 francophones, soit environ 31% de la population totale de la province. Et selon les dernières nouvelles, ce pourcentage va en diminuant. Cela veut donc dire, non pas que nous nageons dans une mer anglophone à l’échelle de l’Amérique, mais plutôt que nous «nageotons», voulant dire par là que ça prend tout notre petit change pour ne pas couler.

Est-ce que nous regardons en arrière pour nous projeter, nous protéger d’une entité folklorique dans l’avenir? Non!

Souvenons-nous de notre histoire et essayons de ne pas répéter les mêmes erreurs en dépit des mesures malignes que nos dirigeants provinciaux actuels tentent de nous imposer.

L’assimilation, un cancer qu’il faut éradiquer en travaillant sur les causes déjà connues. La décroissance s’explique entre autres par la complaisance de ces assimilés, victimes innocentes. La vigilance et l’attitude juste s’imposent, donc plus que jamais, il faut affirmer sa francophonie.

«Ça commence là».

C’est non! Les élites canadiennes l’ont compris, le comprennent toujours. Ces élites ont compris et comprennent que la minorité francophone gagne en qualité et en importance à l’échelle planétaire. Restons là!

Changeons notre spectre, cet épouvantail qui nous aveugle.

Normand Le Bouthillier

Caraquet