Quelle sera la prochaine surprise d’Énergie NB?

La récente audience sur les tarifs d’Énergie NB devant la Commission de l’énergie et des services publics a montré que notre service public d’électricité n’est pas en bon état. Manifestement, Énergie NB a besoin de nouvelles idées et de nouvelles énergies, au sens littéral comme au sens figuré.

En tant qu’ingénieur et chercheur travaillant dans le secteur de l’énergie, j’observe de près Énergie NB et l’évolution du secteur de l’électricité dans ma province. Dans le contexte d’une transition énergétique globale, et étant donné sa situation désastreuse, je me permets d’exposer quelques options évidentes qui pourraient être envisagées par Énergie NB.

Le secteur mondial de la production d’électricité est très compétitif et très robuste. De plus en plus, partout dans le monde, les services publics se retirent de la production de leur propre électricité, se fiant plutôt à des entreprises crédibles du secteur privé. Ceci par le biais d’accords d’achat d’électricité, pour fournir l’électricité nécessaire à la satisfaction de la demande. Cela réduit les besoins en capitaux et, dans le cas d’Énergie NB, la vente de certains actifs de production pourrait réduire considérablement l’endettement, ainsi que les risques de l’entreprise.

Au lieu de suivre cette tendance dominante, Énergie NB a récemment acheté une vieille centrale au gaz naturel (Bayside), ajoutant ainsi à son niveau d’endettement, tout en assumant l’entièreté des risques.

L’Arabie saoudite de l’énergie éolienne

Les travaux de mon groupe de recherche ont montré que le Nouveau-Brunswick dispose d’un potentiel technique d’énergie éolienne dix fois supérieur à la capacité totale actuelle de production d’électricité du Nouveau-Brunswick. En bref, avec ses ressources éoliennes de classe mondiale, le Nouveau-Brunswick pourrait être l’Arabie saoudite de l’énergie éolienne.

Cependant, les 349 MW (mégawatts) de capacité éolienne installés dans la province sont plutôt décevants en comparaison aux 906 000 MW de capacité éolienne installés à l’échelle mondiale.

Nos travaux de recherche ont également montré que les ressources solaires du Nouveau-Brunswick sont essentiellement les mêmes que celles de l’Allemagne, une puissance économique et industrielle. Alors qu’Énergie NB accuse un sérieux retard dans son développement de l’énergie solaire, l’Allemagne a déjà mis en place une capacité d’énergie solaire de plus de 65 000 MW, soit 15 fois la capacité totale d’électricité installée au Nouveau-Brunswick (4400 MW), toutes sources comprises.

Bien qu’elle soit une source d’énergie depuis la découverte du feu, la bioénergie occupe un rôle croissant dans la transition énergétique. La bioénergie est la transformation de la biomasse, telle que les déchets de bois, les déchets municipaux et les déchets agricoles, en électricité, en chaleur et en carburant de transport. Les grandes centrales bioénergétiques jouent un rôle important dans de nombreux pays d’Europe et d’Asie, notamment. Avec l’énergie éolienne et l’énergie solaire, la bioénergie est en voie de jouer un rôle important dans la transition énergétique.

Nos travaux de recherche démontrent que le Nouveau-Brunswick pourrait être autosuffisant au niveau de la consommation d’électricité dans la province en transformant en électricité les déchets de biomasse provenant de la récolte durable et de la transformation des produits du bois, avec la valeur supplémentaire de générer une chaleur importante de qualité industrielle. Nous disposons également d’une importante capacité de production de granulés de bois, et nous produisons des flux de déchets organiques qui pourraient être exploités pour la production d’énergie.

La bioénergie, sous diverses formes, devrait faire partie des développements énergétiques à long terme au Nouveau-Brunswick.

Il est donc surprenant de constater que, malgré l’abondance de nos ressources énergétiques renouvelables de classe mondiale et leur compétitivité économique, Énergie NB continue de n’envisager les sources d’énergie renouvelable que modestement dans le portefeuille de production d’électricité de la province.

Vendre des centrales

Un moyen facile d’exploiter ces ressources renouvelables pourrait être de vendre, par le biais d’un processus concurrentiel, la centrale électrique au charbon de Belledune, avec l’obligation de la transformer en une usine de cogénération de chaleur et d’électricité alimentée par la biomasse. Cette vente pourrait également s’accompagner d’importants contrats d’achat d’électricité pour l’énergie éolienne et solaire, transformant ainsi la zone industrielle du port de Belledune et ses environs en un pôle d’énergie verte. Un pôle capable de fournir de l’électricité à la province, de fournir de la chaleur à de nouvelles entreprises, telles que l’agriculture sous serre, et d’exporter à terme des produits de grande valeur tels que l’hydrogène vert.

De nombreuses autres possibilités axées sur les énergies renouvelables sont possibles dans toute la province et dans la région de l’Atlantique, et pourraient être bénéfiques pour la viabilité à long terme d’Énergie NB. En travaillant en collaboration avec les Premières nations et en tenant compte de la faible densité de population de la province, le développement réfléchi de centrales électriques à base d’énergies renouvelables peut se faire avec une intégration sociale positive.

Les centrales hydroélectriques sont des actifs attrayants pour les entreprises énergétiques mondiales, notamment lorsque ces actifs sont assortis de contrats d’achat d’électricité à long terme conclus avec des entités gouvernementales.

Pourquoi ne pas vendre la centrale de Mactaquac, par le biais d’un processus concurrentiel, et tester le marché? Énergie NB possède une poignée de petits barrages hydroélectriques, alors que les sociétés énergétiques mondiales possèdent des parcs de barrages hydroélectriques. Outre la possibilité de réduire sa dette, Énergie NB aurait avantage à travailler avec des sociétés spécialisées dans l’hydroélectricité, minimisant ainsi le risque pour les consommateurs d’électricité et les contribuables dans le projet de remise à neuf de cet important actif énergétique de la province.

Pointe Lepreau, l’albatros du secteur énergétique du Nouveau-Brunswick

Testons au moins le marché et essayons de vendre cette centrale à une grande société d’énergie nucléaire ayant de l’expérience et des tonnes de ressources et de connaissances sur la façon d’exploiter une centrale nucléaire de manière efficace et sécuritaire.

Un accord d’achat d’électricité à long terme lié à la vente, de même qu’une utilisation judicieuse du 881$ million de fonds accumulés pour le démantèlement de la centrale nucléaire, augmenteraient l’intérêt pour l’industrie nucléaire.

Petits réacteurs modulaires

En ce qui concerne les petits réacteurs modulaires, si l’une des deux entreprises établies au Nouveau-Brunswick met au point un réacteur nucléaire fonctionnel, jouons un rôle intégral pour prouver le concept de cette technologie en intégrant un prototype dans le portefeuille énergétique de la province.

Sinon, ne soyons pas les cobayes de cette industrie à haut risque.

Il n’est pas nécessaire d’être un 100 watts pour déduire que l’électrification des transports s’accompagnera d’une augmentation de la demande d’électricité.

Par ailleurs, les capacités de stockage d’énergie à grande échelle feront nécessairement partie des écosystèmes énergétiques. En partenariat avec les Wolastoqiyik Neqotkuk et d’autres Premières nations, Énergie NB pourrait envisager de s’engager dans un projet de stockage d’eau par pompage, une technologie largement utilisée en Europe, à la centrale hydroélectrique de Tobique.

Éliminer des postes

Juste pour le plaisir, j’ai consulté le rapport 2020 sur les salaires dans le secteur public, publié par le gouvernement du Nouveau-Brunswick.

À ma grande surprise, j’ai constaté que 486 employés d’Énergie NB (20% des employés) se situent dans la même fourchette salariale que le sous-ministre adjoint responsable d’Énergie NB. De plus, 186 employés (7%) se situent dans la même échelle salariale que le sous-ministre responsable d’Énergie NB, tandis que 136 employés (5%) ont un salaire supérieur à l’échelle salariale de ce même sous-ministre.

Il s’agit d’un grand nombre de travailleurs très bien rémunérés (plus de 800 employés, soit plus de 30% de la main-d’œuvre d’Énergie NB), et je présume que bon nombre d’entre eux occupent des postes de direction.

Tous ces postes de direction sont-ils nécessaires? En plus de réduire le nombre de postes de direction, Énergie NB pourrait transformer certains de ces postes de direction en postes sur le terrain, notamment pour travailler à accroître la robustesse et la résilience des réseaux de transport et de distribution à l’ère actuelle des changements climatiques?

Vision

Le lauréat du prix Nobel Bob Dylan l’a dit: the times they are a-changing.

Le conseil d’administration offre un narratif de transformation d’Énergie NB en une entreprise énergétique moderne. Étonnamment, le conseil récompense ensuite une personne cadre supérieure de longue date avec le titre de PDG. Trois jours plus tard, le président du conseil d’administration quitte ses fonctions et se retire du conseil.

Il reste à voir comment cette vision de transformation se concrétisera chez Énergie NB.

Énergie NB continuera de nous surprendre. Mais à l’avenir, espérons qu’il s’agira de surprises positives.

Yves Gagnon

Professeur d’ingénierie à l’Université de Moncton

Travaille dans le secteur de l’énergie sur quatre continents

Originaire d’Edmundston