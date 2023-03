Où devrait-on mettre nos efforts et nos énergies?

Le 23 mars, l’ancien reporter de Radio-Canada, Norman Lester, rappelait, dans sa chronique du Journal de Montréal, les horreurs de Robert Monckton, un des exécutants de la Déportation. Plus loin dans son texte, il s’est permis l’affirmation suivante: «L’Université de Moncton n’est pas la seule à glorifier la mémoire de cet odieux criminel de guerre. »

De tels propos frisent la malhonnêteté intellectuelle ou l’ignorance crasse. Ce n’est tout simplement pas vrai. L’Université aurait pu prendre le nom de «Notre-Dame», mais le désaccord est survenu quand on s’est rendu compte qu’il existait déjà une université américaine du même nom – Notre Dame Indiana – datant de 1842 et dirigée par les pères de Sainte-Croix.

Étant donné que le temps pressait et qu’il fallait un nom pour l’institution pour pouvoir procéder à l’incorporation, le premier ministre Robichaud et d’autres se sont attelés à la tâche et ont mis de longs moments à passer en revue une liste de noms possibles. On l’a nommée «Université de Moncton» pour l’identifier au lieu où elle serait établie. En dernière analyse, les eudistes et les pères de Sainte-Croix se sont entendus sur l’appellation.

Il faut avoir envie de faire de la désinformation pour suggérer que l’Institution de haut savoir des Acadiens a voulu «glorifier» Monckton en acceptant de s’identifier au lieu où seraient établies ses assises. C’est une belle aberration et il faut la dénoncer.

Prendre le nom du lieu – ville, province ou État – où l’institution universitaire fait affaire est très fréquent, et ce, partout dans le monde. Pas moins de quarante-quatre universités canadiennes s’identifient ainsi. Et, puisque Jean-Marie Nadeau, dans une opinion du lecteur (27-03-23), disait que 200 universités et collèges américains avaient changé de nom, sans en nommer un seul, j’ai fait une recherche sommaire sur chacune des principales institutions de haut savoir de chaque État américain.

Ces institutions datent d’aussi loin que 1636 dans le cas de Harvard. La très grande majorité de ces institutions, dont plusieurs, très réputées, s’identifient à l’État et à la ville où elles opèrent. La plupart ont été créées au XIXe siècle, et j’en trouve peu qui ont changé de nom sauf, peut-être, l’Université Vanderbilt qui était d’abord une institution de confession méthodiste épiscopalienne en 1872. Elle est devenue Université Vanderbilt un an plus tard, en 1873, alors qu’elle n’avait pas encore commencé à offrir les cours. On voulait honorer Cornelius Vanderbilt, un très généreux philanthrope, qui a assuré un départ plus que solide à l’institution.

Harvard (fondée en 1636), Yale (1701), Princeton (1746), Notre Dame (1842), Massachusetts Institute of Technology (MIT) en 1861, Stanford (1885), Vanderbilt (1873) ont pris des appellations autres et les ont toujours jalousées. Il a fallu des centaines d’années pour que ces institutions se constituent une histoire, créent une tradition universitaire, un nom, une renommée, du prestige et, dans le cas de plusieurs, une réputation mondiale.

Au cours des années, le MIT a reçu 100 prix Nobel et Stanford 21. Bien téméraires auraient été ceux qui auraient osé suggérer un changement de nom. Non seulement ils n’auraient pas été reçus, la requête n’aurait jamais vu l’ordre du jour. Ces réputations, elles y tiennent comme à la prunelle de leurs yeux et les détenteurs de diplômes encore plus.

L’université de Moncton est jeune et vulnérable, elle n’a pas, pour l’appuyer, ces grands philanthropes comme il s’en trouve beaucoup aux États-Unis. Elle s’est fait un nom au cours des années, a décerné 43 000 diplômes et, soudain, cette entité pourrait ne plus exister. C’est de l’inconscience.

Les propos plus que réalistes que tenait le doyen des études du campus de Shippagan, Yves Bourgeois, en septembre 2022 sur les ondes de Radio-Canada ont de quoi inquiéter aujourd’hui encore, et ce, au plus haut point: «On ressent une compétition beaucoup plus féroce entre les universités. Les Acadiens ont des familles plus petites. Les parents sont plus aisés. Les gens se permettent d’aller étudier un peu partout.

C’était un automatisme [que] d’étudier à l’Université de Moncton, mais c’est de moins en moins quelque chose qu’on tient pour acquis.»

Et dire que ce qu’on saurait faire de mieux, ce serait de changer de nom.

Pourrait-on opérer adéquatement si on ne pouvait compter sur les étudiants venant de l’étranger, lesquels constituent 30% des effectifs de la masse étudiante? Ce n’est pas rien. Et, s’il fallait, en cours de route, leur décerner un diplôme d’une entité qui ne devait plus exister…

Que dire de ce premier de classe d’une de nos écoles secondaires qui s’est inscrit à l’université et qui choisirait d’aller ailleurs s’il apprenait que l’Institution devait changer de nom en cours de route. Et cet autre qui s’est inscrit à l’université de Toronto à cause de l’incertitude qui règne autour de l’institution. Il tient à être d’une institution dont le parchemin aura une durée dans le temps. Parce que ça compte.

Voilà où on devrait mettre nos efforts et nos énergies.

Hector J. Cormier

Moncton