Ça ne tient pas la route

Personnellement, je n’aurais pas fait de liens entre la Loi sur les langues officielles et une voiture, mais puisque le ministre Daniel Allain m’en donne l’occasion, je vais donc le faire.

M. Allain était cité dans l’édition du jeudi 30 mars de l’AN, en page 3: «… Lorsque ma voiture a besoin de se faire arranger, je l’amène au garagiste, je n’attends pas dix ans pour l’amener.»

C’est tout à l’honneur de M. Allain. Tout comme lui, je n’ai pas «besoin» du règlement sur les véhicules à moteur qui exige une inspection de sécurité aux deux ans. Je suis assez responsable pour voir à ce que le véhicule que je conduis soit sécuritaire sans que personne n’ait besoin de me dire que je dois faire réparer ceci ou cela. Cependant, ce n’est pas le cas pour tout le monde. Je n’ai malheureusement pas les statistiques, mais on entend parler de temps en temps que, lors de barrages routiers, les autorités retirent de la circulation des véhicules qui ne respectent pas les normes de sécurités établies. Force est de croire que ce n’est pas parce que M. Allain et moi sommes des personnes responsables avec l’entretien de notre voiture que c’est le cas de tout le monde.

Si notre vignette d’inspection est expirée et que nous conduisons quand même notre voiture sur les routes publiques, nous sommes passibles de sanctions.

Si j’ai bien compris, le gouvernement actuel n’a pas respecté la «date d’expiration» de la révision de la Loi sur les langues officielles, mais qui va sanctionner le gouvernement? À moins de certitude absolue que le gouvernement actuel et tous les autres qui vont lui succéder vont faire leurs devoirs à propos de la Loi sur les langues officielles, retirer l’obligation de réviser cette dernière revient à retirer l’inspection de sécurité des voitures et de se fier au bon jugement des propriétaires, selon mon humble avis.

Si je comprends bien, un gouvernement qui n’a pas pu faire ses devoirs avant une date d’échéance essaie de nous faire croire qu’il fera mieux sans date butoire?

Vincent Brideau

Tilley Road