On a jamais atteint les bas fond aussi profondément. Cet infâme gouvernement nous bafoue continuellement. Il vient de dépasser plus que les bornes. Les valets Allain, Savoie et Savoie sont en train de vendre notre destin pour un plat de lentilles.

Le Secrétariat aux langues officielles est de la fumisterie, du faux semblant. Le gouvernement provincial est en train d’évacuer et de faire tout simplement disparaître la Loi sur les langues officielles. Seul le CoR est enchanté. On éloigne et on décharge le premier ministre de ses responsabilités historiques et premières de superviser personnellement la Loi sur les langues officielles. Quoique avec le premier ministre actuel que l’on a, cette obligation juridique ne vaut pas cher la tonne!

Éliminer l’obligation de réviser la Loi sur les langues officielles tous les dix ans, c’est reléguer cette loi aux oubliettes. Et dire que Daniel Allain croit que les gouvernements à venir vont par grandeur d’âme et inspiration du Saint-Esprit s’empresser de faire au jour le jour les ajustements à cette loi.

Peuple acadien, debout! L’inimaginable est à nos portes. Quand va-t-on arrêter de se faire traiter comme des parias, de la gente humaine négligeable. Est-ce qu’on est des citoyens égaux ou pas? Si on est égaux, comportons-nous comme tels. Faudra-t-il une manifestation monstre à Fredericton pour faire la démonstration qu’on est fiers, libres, égaux et forts? Qui d’entre-nous serait là? Ce n’est plus seulement le temps de réagir, il est devenu le temps, plus que jamais, d’agir. Sinon, la déchéance est devant nous!

Jean-Marie Nadeau

Moncton