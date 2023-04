Le mal aimé

Il nous fait honte! Il se lamente sur lui-même. Il joue au persécuté et au martyr, c’est vrai que la célébration de Pâques et la commémoration du chemin de croix du Christ arrivent, mais il ne faut tout de même pas exagérer.

Eh oui, il a tellement un angle mort qu’à l’entendre il est l’agneau de Dieu qu’on va immoler. Il a une phobie du français. Il a une fixation pour détruire la langue et la culture françaises au Nouveau-Brunswick. Il ne voit ni ne comprend rien de la contribution essentielle et extraordinaire que la communauté acadienne et francophone a apporté au Nouveau-Brunswick. Il n’a que faire que les Acadiens, anglophones, Autochtones ou ceux qui sont arrivés plus tard ont souffert, travaillé et sué pour ne pas dire saigné, souvent côte à côte. Tous ces efforts ont créé une province modèle de tolérance, de partage et d’intégration de la différence dont nous pouvons tous être fiers.

Comment mesurer ou donner un prix au bonheur collectif, à l’harmonie, au bon voisinage et à la paix? N’est-ce pas ça à quoi nous aspirons tous citoyens de notre belle province, de vivre paisible, libre dans l’amour, le respect et la justice sociale? Tout en sachant que notre leader politique est le parangon de ces valeurs chères à nos cœurs, et qu’il les incarne parfaitement comme le meilleur, le plus brillant d’entre nous. Qu’il nous représente fièrement et défend notre bien-être et nos valeurs collectives.

Il nous fait honte. Que faire?

Comme le dicton, on peut amener un cheval à l’abreuvoir, mais on ne peut le forcer à boire. Il semble qu’il ne peut le voir, qu’il est tout simplement aveugle et sourd à nos revendications, certainement à la logique des choses, «data my ass»! Que faire avec un tel leader qui a le pouvoir politique entre ses mains et s’en sert, aveuglé par ses propres faiblesses, son incapacité à comprendre, à voir et à entendre. Il semble obnubilé par son idéologie réductrice et destructrice, peut-être qu’il ne s’en rend même pas compte, convaincu que seul lui à raison envers et contre tous: anglophones, francophones, Autochtones et ceux arrivés par la suite.

Probablement que ce n’est même pas qu’il ne veut voir mais qu’il en est incapable. La socialisation crée parfois des œillères à vie. En fait, peut-être qu’il a peur de nous car il ne nous connaît pas. On pourrait l’inviter à Caraquet pour une bonne partie de pêche autour d’un panier de crabes. Il constatera que nous ne sommes pas si méchants. Comme c’est pénible de devoir éduquer un premier ministre à l’âge vénérable qu’il a.

Devons-nous faire appel aux Nations-Unis pour qu’ils nous aident? Trêve de plaisanteries, en fin de compte c’est tout simplement triste de voir un homme dans sa position agir comme un enfant blessé à qui on a enlevé son joujou favori. Peut-être devons-nous plutôt nous tourner vers Dieu et prier pour lui. C’est dire à quel point nous sommes désespérés car quand rien ne fonctionne, on se tourne vers l’au-delà.

En fin de compte, comme chantait les Acadiens sur le chemin cruel de la Déportation, tout passe. Lui aussi va passer, mais quel triste héritage humain va-t-il laisser à nos communautés et dans nos vies?

Après tout, payer la dette, c’est bien beau, mais les gens ne mangent pas les piastres. Le modèle égoïste qu’il projette n’est pas un bon exemple pour nous et nos enfants.

Cependant, il faut toujours garder la porte ouverte, espoir que la rédemption peut toujours arriver.

Lucie LeBouthillier

Bas-Caraquet