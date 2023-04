Pourquoi revitaliser le concept «Acadie»? Tout simplement parce que chaque génération d’Acadiens et d’Acadiennes ressent le besoin de reformuler le concept «Acadie» et ceci en organisant des «Conventions d’orientation nationale». Ce concept «Acadie», il faut l’entretenir en plus de le personnaliser et il faut participer à sa construction identitaire.

Je tiens à féliciter Jean-Marie Nadeau pour son initiative. Je le soutiens dans sa démarche visant à changer le nom de l’Université de Moncton. L’«Université de l’Acadie» ferait rayonner honorablement l’Acadie.

Nous savons tous fort bien pourquoi on ne parle pas du concept «Acadie». Ce n’est pas parce que le sujet n’est d’aucune importance ou encore d’aucune urgence, c’est parce que nous avons peur. Peur de provoquer ces éléments, pourtant minoritaires de la société néo-brunswickoise, qui pourraient être tentés d’attiser les feux de l’intolérance; peur de gaspiller notre capital politique au Nouveau-Brunswick anglophone en défendant les minorités francophones de ces régions; peur de défendre publiquement ce merveilleux projet de société, cette affirmation d’un peuple.

Le peuple acadien est pourtant un modèle de réussite unique, partout dans le monde. Nous avons peur de rappeler aux Acadiens, aux Canadiens et aux Premières Nations que le pacte fédératif qui a vu naître leur pays est un pacte d’une tolérance sans précédent, voué au principe de leur égalité mutuelle.

N’est-ce pas l’ultime paradoxe? Nous craignons de parler chez nous de ce qui suscite l’admiration, le respect et même l’envie de multiples nations.

L’Université de Moncton se doit d’assumer une de ses responsabilités vitales, «voir à la construction identitaire de l’Acadie».

Il est difficile et peu probable pour tout étudiant étranger, du continent Africain ou autre, à son retour dans son pays d’origine après une formation pour l’obtention d’un diplôme à l’Université de Moncton, de faire valoir qu’il a fréquenté une université acadienne. On peut alors affirmer, sans équivoque, que ladite institution a failli à sa mission de première instance; soit de promouvoir le rayonnement de l’Acadie au-delà du Canada.

L’Université de l’Acadie se doit d’être reconnue comme une institution nationale respectée, de devenir une référence internationale convoitée et de promulguer son image ainsi que son identité d’université acadienne comme noble blason de la société acadienne.

Jean-Paul Savoie

Kedgwick

Président de la Coopérative des Arcadiens

Ex-député et ministre provincial

Ex-maire de la Communauté rurale de Kedgwick