Shediac-Cap-Acadie demeure intacte

Si la nouvelle révision proposée de notre carte électorale provinciale a donné une claque à la population de notre circonscription de Shediac-Cap-Acadie, eh bien, d’un autre côté, le ralliement de la communauté à travers notre circonscription provinciale a été un des exemples les plus concrets que l’unité est la force et qu’ensemble nous pouvons accomplir de grandes choses.

Grâce à l’effort collectif de nos dirigeants communautaires et à l’engagement de quelque 1875 citoyens signataires d’une pétition contre ce changement, la situation a été rectifiée pour le bien de notre grande communauté.

Chapeau à toutes ces personnes qui ont eu le courage de s’organiser pour défendre notre communauté d’intérêts.

Félicitations aux coprésidents de la «Commission sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation» pour avoir reconnu les limites du principe directeur du quotient électoral en recommandant une modification à la loi dans notre circonstance exceptionnelle.

Merci à tous les membres élus de l’Assemblée législative d’avoir reconnu cette lacune et d’avoir mis de côté la partisanerie pour adopter à l’unanimité les modifications à la loi proposées par la commission.

Enfin, une grande main d’applaudissement à chacun d’entre vous: présentateurs à la commission, organisateurs de la pétition, collecteurs de signatures pour la pétition, signataires de la pétition, élus provinciaux et municipaux qui ont défendu notre cause. Cet effort collectif a assuré l’intégrité et l’essence du principe directeur de la communauté d’intérêts qui étaient d’une grande importance pour notre population.

Vous méritez tous nos éloges et notre appréciation pour un travail bien fait.

Gilles Cormier

Saint-André-LeBlanc