L’Université de Moncton, mon université

Beaucoup d’encre a été versée au cours des dernières semaines sur le changement de nom de mon université.

Comment on devrait l’appeler?

On devrait l’appeler: Université de Moncton.

Robert Monckton est connu pour son rôle dans la déportation des Acadiens.

La ville de Moncton, en forte concentration acadienne, a été nommée en son honneur. Il faudrait peut-être penser plus loin et, avant de changer le nom de notre université, devrions-nous penser à changer le nom de la ville?

Le père Clément a certainement dû penser à cela lorsqu’il a posé ce geste et il faut le respecter.

Je respecte les 1200 signataires qui demandent un changement de nom, mais est-ce que vous êtes conscients de toutes les répercussions d’une telle décision?

Avec la tension qui existe présentement au niveau du gouvernement provincial, le temps est très mal choisi, de plus il est évident que le nom a permis à notre université de se faufiler et d’obtenir de nos amis anglophones la même égalité que UNB. Un changement nous ferait reculer à leurs yeux.

Pendant que l’on se chicane ouvertement pour un nouveau nom, nos amis de l’autre langue font avancer leurs dossiers.

L’Université de Moncton est très bien reconnue et cotée comme le sont Montréal, Ottawa, Toronto, Calgary, Waterloo et beaucoup d’autres. Et nous on va changer de nom, pourquoi?

On va reculer de plusieurs années, il va falloir bâtir son nom, la faire reconnaître, et ce, à quel coût?

Je me souviens de la visite de Louis J. Robichaud à l’université en 1967, dans la rotonde du pavillon des sciences, j’ai toujours retenu ses mots: «Je suis fier de l’Université de Moncton, longue vie!»

Arrêtons nos chicanes de clocher, respectons ce que Père Clément nous a laissé.

Monckton est mort et enterré, mettons nos efforts à faire grandir notre université. Investissons dans nos étudiants, dans notre curriculum ainsi que dans la promotion pour attirer davantage d’étudiants étrangers.

Aux anciens, je vous lance un défi. Êtes-vous de l’Université de Moncton dont vous êtes fiers ou d’une entité à bâtir?

Je suis Université de Moncton pour toujours.

Georges Marcoux

Shediac