En ce qui concerne le dossier de changement du nom de notre vénérable université, il faut remettre les pendules à l’heure. Avant la pétition de Jean-Marie Nadeau et les 850 signataires, il n’y avait aucune vague ou appétit pour ce changement. Je vous avance même qu’après la pétition, il n’y a pas une masse critique dans la population générale qui prône un tel changement.

Au Québec, lors du dernier référendum, il y avait une vague palpable dans le peuple québécois pour la tenue de ce dernier. À vrai dire dans notre cas, rappelons-nous que c’est l’élite acadienne (et non le peuple) qui veut ce changement de nom. La dernière fois que j’ ai vérifié, on vit en démocratie. On ne peut absolument pas laisser la volonté de l’élite estomper la volonté du peuple acadien et francophone.

Je vous assure qu’ une majorité du peuple acadien et francophone, une majorité de diplômés comme moi-même, et une majorité de la population du Grand Moncton ne veulent pas ce changement. Les finances de notre université sont précaires et ce changement mettra une pression totalement inutile sur notre institution. Si vous donnez raison à l’élite et que vous procédez à changer le nom, que la facture totale du rebranding soit envoyée à ces 850 signataires. Ils veulent changer le nom; qu’ils financent le changement à 100%.

Il faut aussi se rappeler qu’ il ne faut pas toujours se tourner vers le passé, et se renfermer sur soi-même. S’ appeler Université de l’Acadie, par exemple, limite l’inclusivité. Moncton devient de plus en plus une ville internationale. Tous les francophones à Moncton et en Acadie ne sont pas Acadiens. Il y a des franco-canadiens, des francophones d’Afrique, et bien sûr des franco-européens.

Je suis un fier Acadien et un fier diplômé de l’Université de Moncton. Ça me fait bouillir le sang et cela m’exaspère à tant de niveaux cette campagne pour changer le nom de cette institution. L’Acadien de tous les jours comme moi ne veut pas de ce changement. Premièrement, l’université porte le nom de la ville, pas de l’homme. Ça peut paraître mineur, mais c’est un facteur absolument critique. Il n’y a pas non plus de k dans le nom. J’aime ma ville de tout mon cœur. Les Acadiens prospèrent à Moncton, la capitale culturelle et économique de l’Acadie. Il ne faut pas vivre dans le passé et toujours jouer la carte de la victime.

Je pense qu’il est ironique, et une bonne chose, que Moncton soit une ville dynamique, confiante et bilingue dans une province bilingue dans un pays bilingue. Elle a accueilli le Sommet de la Francophonie sous le nom de Moncton. Nous avons tant accompli à Moncton et à notre université. Notre succès, franchement, c’est comme montrer au colonel Monckton que nous avons survécu et on s’ est réapproprié de ce nom en le transformant en un succès tout à fait francophone – c’est une grande ironie à ne pas oublier, et une source de motivation, franchement, pour continuer de foncer et prendre notre juste place dans cette province.

Nous devons également nous rappeler que l’université a une très bonne réputation à l’échelle internationale – vous ne pouvez pas simplement la renommer et repartir de zéro.

Je suis un fier diplômé de l’U de M. Je vous supplie, vous et tous les gens raisonnables et les Acadiens de ne pas tomber dans ce piège de l’élitisme.

J’aime ma ville et mon université et nous ne devrions pas changer de nom. Nous avons des problèmes plus importants dans la communauté acadienne à aborder comme l’immigration et la rétention des francophones, de meilleures écoles francophones, faire respecter nos droits linguistiques, etc.

Vive l’Acadie et vive l’Université de Moncton pour toujours!

Claude Bourgeois

Moncton