Madame, toi, qu’est-ce t’en penses?

Quand je réussissais à obtenir cette question de mes élèves du secondaire, j’étais aux oiseaux. Bien sûr, en tant que pédagogue, j’avais juste envie de leur retourner la question, mais je voulais étirer le moment. Je me souviens que nous avons eu une discussion sur le changement de nom de l’Université de Moncton. Tout le monde le dit, c’est un vieux débat qui revient continuellement.

Moi: Ce que j’en pense? Eh bien, je dirais qu’il faut savoir ce qu’on veut accomplir avant de se lancer dans un changement de nom.

Un élève: Accomplir? Ben, c’est juste changer le nom, c’est pas une si grosse affaire.

Moi: Pourquoi penses-tu que ce n’est pas déjà fait si c’est si simple?

Un élève: Parce que le monde «care pas». Un nom, c’est un nom. Peut-être que personne aimera le prochain non plus…

Et la discussion a duré. Tout, vous me direz, pour éviter de travailler à notre cours de français? Détrompez-vous, à mon avis, nous étions pile dans une notion importante liée à la langue française.

Moi: Parlons un peu de vitalité linguistique.

Un élève: Woo! Qu’es cé ça?

Moi: Examinez bien l’expression, vous allez comprendre. Vitalité linguistique.

Ne voyant aucun lien entre cette question et le changement de nom de l’Université de Moncton, les jeunes acceptent de s’essayer en bougonnant un peu. Après 15 minutes d’hypothèses, certains élèves s’aventurent vers une définition.

Un groupe: Nous autres, on sait ce que «vitalité linguistique» veut dire. Well, on pense qu’on sait. Et ils savaient. Linguistique, c’est la langue et parfois elle est en vie et parfois pas, ont-ils expliqué. (Un point pour eux!)

Un élève: Quoi, si on change pas le nom de l’Université à cause que chose était un méchant envers les Acadiens, la langue ne sera plus en vie?

Un autre élève: J’crois pas que c’est ce qu’elle veut dire. (Un point pour elle aussi!)

Moi : Si je vous disais que les experts considèrent que la vitalité linguistique a trois volets. Discutez entre vous pour essayer de trouver ce que pourraient être ces trois volets qui font qu’une langue est soit en vie, soit pas, comme vous dites.

Un groupe: Ben, ça prend du monde pour la parler et pour la comprendre. (Un point!)

Moi: Qui est-ce qu’on inclurait dans le volet «monde»? D’abord entendons-nous pour le nommer «Démographie», ce volet, d’accord?

– Un élève: Des personnes qui font des bébés, des personnes comme nous qui ne s’en vont pas dans l’ouest et qui restent ici et qui parlent français, c’est ça la démographie?

– En effet, qui d’autre fait partie de la catégorie «Démographie»?

– Un élève: Ceux qui sont morts comptent-tu? Pis ceux qui arrivent des autres provinces ou des autres pays?

Absolument, tout ce monde est comptabilisé. Il faut compter ceux qui naissent, ceux qui partent, ceux qui restent, ceux qui arrivent d’ailleurs et qui parlent français.

Un autre groupe: Nous autres on pense que ça prend des écoles pis des gyms, des salles de cinéma pis d’la télé pour les vieux.

Moi: Ok, là vous avez trouvé le 2e volet, «Soutien et contrôle de nos institutions et services».

Un autre groupe: Pis aussi des dentistes, des docteurs, des cours de piano, des entraîneurs de toutes sortes dans la langue du monde. (Une petite avalanche de points ici.)

Moi: La 2e catégorie, vous l’avez bien décrite. Elle inclut tout ce que vous avez nommé qu’un francophone pourrait avoir besoin et bien d’autres choses comme les médias, les tribunaux en français, les services reliés aux voyages, du personnel d’aéroports, des bureaux de passeports, par exemple.

Un élève: Pourquoi y a le mot «contrôle»?

Un élève: Parce qu’on veut rester comme in control, c’est ça? On a vu ça en sciences humaines, l’importance d’avoir des représentants francophones dans tout pour contrôler mieux ce qui nous arrive.

Un élève: Ok, ça prend du monde pour avoir de la vitalité linguistique et tout ce que ce monde-là a besoin pour bien vivre, pis il faut qu’on garde un certain contrôle de tout ça?

Moi: Tu as bien résumé. On a des personnes qui vivent en français. On a pour eux des services et des produits afin qu’ils puissent vivre en français. Par exemple, grâce aux écoles, on peut apprendre en français et grâce aux collèges et aux universités, on crée toute une communauté de professionnels qui pourront offrir des services en français. Alors, que peut-il manquer pour que la vitalité soit durable?

Un élève: La 3e catégorie, ça doit, mais c’est quoi? La cloche va sonner, là.

Moi: Je vais vous répondre par cette question: Est-ce que tout le monde de notre province trouve la langue française importante?

Un élève: Ouaille, parce qu’on est bilingue…ben, euh, j’sais pas…pas vraiment…peut-être. On entend souvent qu’il manque d’argent pour les Jeux de l’Acadie, les Jeux de la francophonie pis des activités comme ça. On dirait que c’est moins important en français. Pis la santé, pis les autobus, me semble qu’on a vu que c’est tout le temps un problème en français.

Un autre: Pis souvent d’autres écoles ont de l’équipement qu’on a pas. Et quand le gouvernement prend des décisions, il les prend plus pour les anglais car ils sont plus nombreux.

Moi: Donc comment on ferait pour que tout le monde trouve notre langue et nos services importants et les valorisent?

Un élève: Madame, ça-tu un lien avec le changement de nom de l’Université de Moncton?

Moi: D’une certaine façon, oui. Le troisième volet, c’est le statut de notre langue, sa valeur aux yeux des gens. Selon vous, en général le français est toléré, apprécié, encouragé ou favorisé au Nouveau-Brunswick?

Un élève: Par qui, par nous ou par la majorité?

Moi: Excellente question! Par nous et par la majorité.

Un élève: Comment on fait pour savoir?

Je vous retourne la question et dans votre réponse, il pourrait y avoir un lien avec le changement de nom de l’université.

Comment on choisit de se présenter. Qu’est-ce qu’on choisit d’afficher.

Un élève: On a vu ça dans notre cours de marketing.

Moi: En effet, c’est un peu le marketing de notre langue. Quel visage veut-on donner à notre université? Que veut-on qu’elle représente pour nous et pour les autres? Pensons-y. Pourquoi une grande partie de la communauté acadienne souhaiterait dissocier ou séparer complètement le nom d’une de nos plus importantes institutions d’un triste fait historique? Ont-ils raison?

Pensons-y, discutez-en avec vos parents. On y reviendra. Et la cloche retentit…

Gilberte Godin

Robertville