Pourquoi, je suis en faveur du changement de nom

Étant impliquée activement dans plusieurs dossiers essentiels au développement et à l’émancipation de la langue, de la culture et de nos droits, en ayant été dans le domaine de l’éducation pendant plus de 30 ans, le débat sur le changement de nom m’interpelle grandement. Je suis estomaquée devant le refus de changement de nom ou encore une fois vouloir imposer le statu quo.

Avoir un référent culturel inspirant comme nom pour notre université ne nous empêche pas d’avoir d’autres engagements, c’est ce que nous faisons depuis toujours.

Je suis mamie depuis peu et nous souhaiterions que notre petit-fils puisse, s’il le souhaite, être éduqué dans une université qui porte un nom inspirant et surtout qui le rend fier de son identité.

En 1960, lors de la création de l’université, il était illusoire de croire que l’on aurait pu proposer un nom francophone, c’était l’époque. On avait peine à s’identifier comme francophone et encore moins comme acadien. De grâce, n’oublions pas l’histoire pour mieux agir sur notre présent.

Et aux noms des enfants, de l’Acadie, de l’éducation en milieu minoritaire, de la langue française en terre d’Amérique (très fragile) embarquons dans cette mouvance identitaire, ne laissons pas le train passer, encore une fois!

Qu’on se le dise haut et fort, plus une communauté valorise ses référents culturels et en créent d’autres, plus elle est vibrante et plus elle existe dans l’espace public. Les chiffres du dernier recensement sont très inquiétants et il y a des Higgs partout pour étouffer nos acquis. Ses actions récentes devraient nous inquiéter.

Oui, il y a des enjeux plus importants, mais celui-ci est à mon avis, un enjeu qui est au cœur de notre volonté d’avoir un nom inspirant et signifiant pour notre université qui nous représente comme peuple acadien.

J’ai les yeux et le cœur rivés en ce moment sur la communauté de Belle-Baie, qui peine à s’identifier comme ville francophone sur un territoire à majorité acadienne. Plusieurs se cachent derrière le bilinguisme qui tue notre identité. Depuis quelques années, je suis solidaire aux revendications des peuples autochtones concernant certains changements de noms. J’ai confiance qu’ils seront solidaires à notre demande qui s’arrime avec les mêmes valeurs. Avec tout mon respect, je suis profondément déçue que des personnalités acadiennes ne puissent être au même diapason. Ce sont des symboles qui nous caractérisent, nous définissent et qu’on ne peut rejeter de façon aussi cavalière. Osons enfin!

Il y aura certes un prix monétaire, mais nous en valons le prix!

Nous devons faire notre possible pour que les étudiants ne paient pas la note et je persiste et signe, le statu quo, n’est plus une solution en 2023!

Ginette Duguay

Chiasson Office