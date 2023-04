Quand on ose s’opposer à un changement de nom

Quand on oppose l’idée d’un changement de nom à l’Université de Moncton, on devient, à ce qu’il paraît, nostalgique voire même un peu passéiste au point de ne plus être de son époque.

On serait peut-être aussi de ceux qui souffrent du syndrome de Stockholm (tendance des otages à sympathiser avec le geôlier), ou encore des colonisés ou des assujettis. On serait peut-être même de ces gens qui n’aiment pas autant l’Acadie que les «vrais Acadiens». Et, que l’institution ose se nommer Université de Moncton, c’est honorer Robert Monckton. Norman Lester, lui, préfère dire «glorifier». C’est risible. Ils sont peu nombreux ceux qui croient à un argument aussi farfelu et archi-faux. C’est de la désinformation pure et simple. Le nom «Université de Moncton» a été donné pour indiquer le lieu où l’établissement allait être établi. Rien de plus, rien de moins.

Bernard Thériault dans son opinion intitulée «Vivre son époque…» du 25 mars 2023 questionne ma version des faits quant à la réponse qu’ont donnée les Eudistes relativement au projet d’une université de langue française au Nouveau-Brunswick. Il dit: « Je questionne également sa version des faits (la mienne) quand il affirme que les Eudistes n’avait (sic) pas d’intérêt pour l’enseignement supérieur.»

Je vous invite à lire «Les Eudistes en Amérique du Nord, 1890-1983» des pères André Samson et Jacques Custeau, tous deux prêtres eudistes. Il s’agit d’un bouquin bien documenté qui raconte l’histoire de l’œuvre et la présence considérable des Eudistes en Acadie, au Québec et aux États-Unis.

Je n’ai jamais dit que les Eudistes n’avaient pas d’intérêt pour l’enseignement supérieur. Ce que j’ai dit, c’est que, quand les membres de la Commission Deutch ont demandé aux Eudistes s’ils étaient intéressés de prendre la «responsabilité» de l’enseignement supérieur au Nouveau-Brunswick, la réponse a été négative.

Les pères eudistes avaient adopté dès la fin des années 1950 «une politique de désengagement de l’œuvre des collèges» et, peu de temps après la création de l’Université de Moncton, ils ne savaient pas pour combien longtemps encore ils allaient garder la propriété et la direction des collèges classiques des Maritimes, ceux de Sainte-Anne (Pointe-de-l’Église, N.-É) du Sacré-Cœur (Bathurst) et de Saint-Louis (Edmundston) à cause des fortes transformations que connaissait la société civile de l’époque. Ce n’était pas plus rose dans la province de Québec où ils ont vendu l’Externat Saint-Jean-Eudes à la corporation du Cégep de Limoilou ou encore en France où les Eudistes comptaient une présence significative.

En 1968, le conseil provincial de la congrégation ramenait sur le tapis la politique du désengagement que la congrégation faisait sienne depuis la fin des années 1950. Voici la résolution: «Que soit continué le désengagement progressif des responsabilités administratives et financières dans les institutions qui ne sont pas spécifiquement eudistes… pour remettre les responsabilités à la société sous la forme de corporations de caractère public.»

Ce que je dis relativement à l’établissement de l’Université à Moncton, c’est que les pères de Sainte-Croix ont accepté de relever le défi que représentait l’établissement d’une institution de haut-savoir en Acadie avec tout ce que l’aventure pouvait représenter de risque. Et, il y en avait. Qui allait se porter garant des responsabilités financières face aux exigences bancaires? Les subventions gouvernementales étaient plus que minces, la part du lion allant à UNB (University of New Brunswick)?

Ceux qui sont contre un changement de nom ont voix au chapitre eux aussi. Pas besoin d’être historien pour émettre une opinion sérieuse. Pas besoin de crier sur tous les toits qu’on aime l’Acadie pour prouver qu’on est fier de ses antécédents.

On peut aussi aimer en donnant un appui, en étant généreux financièrement, en encourageant les jeunes à se doter d’une éducation solide. Et, ces derniers sont mûrs assez pour comprendre qu’une université c’est une masse étudiante, un nom, une renommée, une tradition, des diplômés, des publications, des équipes sportives, des activités culturelles, de la recherche et, ceux que je rencontre, s’attendent à ce que le parchemin que leur décernera l’Institution ait de la durée dans le temps. Un changement de nom ne les rendra pas plus fiers. Ils parlent plutôt de déception.

Hector J. Cormier

Moncton