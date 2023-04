Une université nationale

Tout le débat sur l’attribution d’un nom représentatif de la nation acadienne pour l’université de Moncton doit éliminer toute référence à la structure coloniale canadienne, les provinces mise en place par les Britanniques. L’Acadie dépasse largement les frontières du Nouveau-Brunswick. Prenons pour exemple les Premières Nations, qui exigent désormais la reconnaissance de leur territoire ancestral non cédé sans enfarges avec la géographie politique canadienne coloniale. Et cette reconnaissance attire désormais le respect de l’actuelle génération de canadiens.

Ce débat est le germe de la transformation de la francophonie canadienne. L’Université de l’Acadie se doit de rayonner partout en Acadie et bien au-delà du N.-B. La francophonie canadienne est fragmentée, elle oppose québécois et les francophones hors-Québec. Ceux qui maintiennent cette faiblesse structurelle de la francophonie canadienne font le jeu de ceux qui divisent pour régner… et à tous les jours l’assimilation continue ses ravages partout en Acadie, au Québec, en Ontario, au Manitoba et jusqu’au Pacifique.

Il est triste de constater que la francophonie canadienne et les minorités francophones du Canada ne s’appuient pas sur les deux nations francophones de ce pays, les nations acadienne et québécoise. Pourquoi n’y a t’il pas d’Université du Québec en Ontario? La nation québécoise serait-elle tombée dans le piège canadien de se cantonner dans un territoire colonial, celui du de la province de Québec, même si la communauté franco-ontarienne est essentiellement d’origine québécoise… Pourquoi les nations et communautés francophones du Canada ne s’unissent-elles pas au niveau de leurs institutions phares au lieu que l’on assiste à l’érosion des universités et campus francophones des autres provinces canadiennes?

La francophonie canadienne, si elle veut contrecarrer l’assimilation de ses minorités, n’a d’autre choix que de s’appuyer sur les deux nations francophones de ce pays. Le changement de nom de votre université a une signification bien plus large que le simple débat dans lequel elle pourrait se cantonner si elle continue de se référer qu’à la notion de province.

Le Canada de demain, c’est de faire rayonner les institutions des deux nations francophones partout où il y a des minorités francophones. Si les anglophones sont à l’aise avec leurs «provinces», ils n’ont pas à nous l’imposer et rien ne nous oblige à les imiter. Les Acadiens ont la chance politique d’incarner la notion de «respect national» pour tous les francophones de ce pays en affichant que leur université est une université nationale.

Pierre-Jules Lavigne

Québec