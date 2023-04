La Trump Card

J’suis obligée de rire. J’essaye de désendoctriner les fans de Trump sur FB, mais j’pense que j’peux pas.

Il filtre tous les commentaires automatiquement et on ne peut même pas envoyer de commentaires privés aux autres abonnés.

Les seuls commentaires pertinents qui sortent, c’est: «MAGA! You’re the best president ever! Praying for you!» Tous les autres commentaires sont supprimés!

C’est pour ça qu’il a dit au juge que ce dernier ne savait pas comment utiliser les médias sociaux; parce que lui, il sait comment le Donald Trump de mégalomane. Il regarde juste les commentaires qui le placent sur un piédestal; tous les autres sont automatiquement supprimés!

En plus, il cri MAGA à bout de bras: «Make AMERICA Great Again!»

Ben quoi. L’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud? Comment?

Il est plutôt en train de partir une guerre civile! En plus, il se prend pour une œuvre de charité: il récolte de l’argent pour sa défense criminelle. Y’es-tu pas milliardaire?

Et puis changer la cour de justice de place… Ben là. Sûrement qu’il veut faire déménager ça dans sa Trump Tower! Mais c’est lui qui est en train de détruire la démocratie: tout le monde le suit comme un prophète, aveuglément!

À la dernière élection, il perdait avec un million de votes en moins. Il n’aurait pas gagné sous le régime politique du Canada! C’est ça. Les États-Unis vont être obligés de changer de régime! Les républicains savent même plus quoi faire de lui! Et là… j’dis ça et j’dis rien!

Cynthia Duguay

St-Simon