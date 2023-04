Un nouveau mouvement citoyen?

Il a fallu la publication de la chronique de Jean-Marie Nadeau dans le Moniteur acadien pour inciter de nombreux citoyennes et citoyens, d’ici et d’ailleurs, à prendre la parole sur la place publique au sujet du changement du nom de l’Université de Moncton et je m’en réjouis. Nous vivons depuis quelque temps l’expression d’une démocratie qui s’exprime avec respect. Les lettres publiées dans les pages d’opinion de l’Acadie Nouvelle serviront peut-être à éveiller les consciences des lectrices et des lecteurs qui connaissent peu leur propre histoire ainsi que les revendications de nombreux militants acadiens.

Depuis longtemps, je rêve qu’un mouvement citoyen acadien se lève pour appuyer la SANB et les autres organismes et ainsi dénoncer le recul du fait français dans notre belle province officiellement bilingue.

Depuis l’ascension au pouvoir du gouvernement coriste de Blaine Higgs, la minorité acadienne fait l’objet d’insultes de la part de ce gouvernement. Récemment encore, il a refusé de revoir et de modifier la loi sur les langues officielles et pourtant, il s’agit d’un moyen d’assurer la pérennité de notre langue et culture acadienne à plus long terme.

Pour ajouter à l’insulte, ce même gouvernement enlève l’obligation de réviser la LLO à tous les dix ans, un article qui a été ajouté dans la loi par le gouvernement Lord au début des années 2000. Cette question est assez importante pour inciter une levée de boucliers de la part des Acadiennes, Acadiens et francophones de notre province.

Sommes-nous arrivés à une croisée des chemins de la participation citoyenne? Je le souhaite vraiment. Pourrons-nous compter à l’avenir sur celles et ceux qui déclarent leur amour à l’Acadie et à notre Université pour défendre avec autant de passion non seulement le changement de nom de notre Université, mais aussi les droits de la minorité linguistique? Je le souhaite de tout mon cœur.

En terminant, je suis pour le changement du nom de l’Université de Moncton, pour un nom qui saura exprimer clairement qui nous sommes, une Université acadienne qui affirme son attachement à la langue française et à la culture acadienne.

Jeanne d’Arc Gaudet

Moncton