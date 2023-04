La campagne de désinformation concernant le nom de l’Université de Moncton n’est pas digne du niveau universitaire et la pétition de l’ancien recteur pourrait l’être encore moins.

Comme je ne peux malheureusement pas compter sur les journalistes pour vérifier si toutes les signatures sont admissibles, je demande à l’ancien recteur de faire preuve d’honnêteté intellectuelle et de retirer de sa liste les personnes qui ne devraient pas y figurer, s’il y en a bien sûr.

Le nom de l’Université de Moncton n’est pas un débat d’ordre national qui concerne les gens de l’extérieur du Nouveau-Brunswick. Les seules personnes de l’extérieur de la province dont la signature compte sont les étudiants et les anciens de l’Université de Moncton.

Cela me désole au plus haut point de voir les Acadiens se déchirer entre eux, s’insulter sur les réseaux pour narcissiques et s’acharner contre Moncton pendant que le CoR de Fredericton les agresse sur tous les fronts.

Êtes-vous tous dans le déni?

Qui profite le plus de la division que vous créez?

De quelle fierté acadienne parlez-vous au juste?

Parce que celle que vous affichez sur les réseaux sociaux est absolument laide.

Ce n’est pas parce que la haine est française qu’elle est belle.

Ne vous demandez plus pourquoi les jeunes préfèrent l’anglais, parce que moi je suis vieille et j’aime mieux l’anglais que votre fierté repoussante.

Ce n’est pas pour rien que vous braquez vos canons indécents sur la ville de Moncton pendant que Blaine Higgs fait ses ravages.

Vous allez le réélire votre gouvernement et je lui souhaite longue vie parce que vous le méritez amplement. Il va vous écraser et ne vous demandez pas pourquoi.

Dans toute la démarche de l’ancien recteur, ce qui m’a le moins étonnée, c’est de voir de mes deux yeux le nombre d’artistes flaky qui ont zire de Moncton, mais qui prennent volontairement son argent sale.

Vous êtes funny, mais pas autant que l’ancien recteur.

Je comprends mieux que jamais le poète acadien qui parlait de la résistance acadienne du Québec.

Is the sun shining in Gatineau?

Prions pour que l’Agneau de Dieu lave l’Acadie de ses péchés et de ses sick birds, notamment ceux de Fredericton qui s’organisent pour que le ministre de la Francophonie signe en anglais dans le quotidien des Acadiens.

Rachelle J. Landry

Moncton