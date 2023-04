Perdre son identité et conserver sa clientèle

Je ne suis pas un contributeur régulier de la page Opinion de l’Acadie Nouvelle, mais j’en suis un lecteur assidu et c’est la lettre de Monsieur H. J. Cormier, du 31 mars 2023, qui m’a encouragé à prendre la plume.

M. Cormier, vous dites qu’un changement de nom de notre Université campus de Monckton pourrait nuire aux diplômés qui vont postuler pour un emploi, car elle ne sera plus connue.

Alors qu’en-t-il de l’Université du Nouveau-Brunswick qui possède deux campus, un à Fredericton et l’autre à Saint-Jean? Ces universités ne portent pas le nom des villes où elles sont situées.

La même chose s’applique pour l’Université de l’Île du Prince-Édouard, située à Charlottetown, ou encore pour l’Université Laval, située dans la ville de Québec.

Vous me faites comprendre que mon diplôme de PRSH de Campbellton qui porte maintenant le nom PRP (polyvalente Roland-Pépin) serait non valide ou même nuisible si je désire un nouvel emploi, car personne ne connaît ce nom.

Pourtant, avec l’utilisation de l’Internet, toutes les universités sont désormais près de nous.

Rappelons nous les gens du Nord et du Nord-Ouest: le Collège de Shippagan et le Collège Louis-Maillet d’Edmundston. Tous les deux ont perdu leur identité et pourtant, encore aujourd’hui en 2023, ils ont une bonne clientèle.

Pour ce qui est de la ville de Moncton, même les Anglais on renommée la ville sans le K, peut-être voulaient-ils nous faire oublier notre bourreau.

Donald E. Basque

Tracadie