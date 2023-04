Continuer à progresser

Par un beau dimanche de Pâques, lors d’une petite réunion de famille, soudainement, le sujet du changement de nom de l’université s’insère dans la discussion. Lorsqu’on me demande ma position, je réponds simplement: oui en faveur du changement de nom à 110%.

Oups, j’ai vite réalisé que mes deux amis n’avaient pas la même opinion.

J’ai immédiatement eu droit aux trois arguments de base contre le changement de nom:

1 – Pas une priorité,

2 – Les coûts et

3 – La perte de notoriété.

Ces craintes, bien qu’elles soient légitimes, doivent toutefois être évaluées en contrepartie des bénéfices recherchés. Personnellement, je suis convaincu que les bénéfices à long terme sont beaucoup plus élevés que les défis à relever.

On me relance la balle en me demandant, mais pourquoi changer de nom… sans répéter ici les arguments en faveur du changement, au fil des échanges, j’ai constaté, que malheureusement, une partie importante de la divergence, ne concerne pas l’université.

Même si l’objectif original concerne la reconnaissance et l’optimisation de l’impact de l’université dans le développement de la francophonie en Acadie, comment se débarrasser des chaînes négatives du nom de Monkton sans égratigner involontairement la fierté de la population du grand Moncton?

Comment expliquer toute l’importance de notre université, avec ses trois campus, au niveau de l’Acadie et du monde?

Comment bien comprendre l’ampleur de son rayonnement lorsqu’on habite en son centre?

C’est un peu comme lorsqu’on est trop près de l’arbre, on ne voit pas la forêt.

L’impact économique et social de l’université dans le grand Moncton est tellement considérable que parfois on oublie que son appartenance et son rôle dépassent largement les frontières du grand Moncton.

Pour tout changement significatif d’une société, il y a des pour et des contres, il y a toujours des défis à relever pour évoluer.

Je suis convaincu que l’Acadie est prête pour ce bouillonnement d’idées et que l’on va franchir, ensemble, une étape importante. C’est dans le choc des idées que survient l’éclair de génie.

Peut on, ensemble, comme une société francophone de l’Acadie solidaire, oublier le rôle des vaincues, de s’affirmer, de faire nos propres choix et être fier de notre identité ?

Nos ancêtres ont relevé des défis colossaux pour faire progresser l’Acadie et maintenant c’est à nous de relever certains défis pour continuer à progresser.

Rénald Haché

Lamèque