Plus qu’un nom

La question du nom de l’Université de Moncton refait surface de temps en temps depuis sa création, en 1963. Malgré des initiatives sérieuses proposant d’adopter un nom reflétant mieux la mission de l’université, l’opposition au changement l’a, chaque fois, remporté.

Les arguments sont restés à peu près les mêmes depuis la naissance de l’institution. L’identité, les coûts, l’histoire, l’indifférence des étudiants, les trois campus, le respect pour les fondateurs, etc. font partie des argumentaires d’un bord ou de l’autre.

Des figures de proue montent les barricades, verbalement, pour défendre leurs positions. Les deux côtés prétendent avoir absolument raison.

Comme il m’arrive souvent, j’ai décidé de suivre le chemin montré par mes mentors et de me ranger du bord du changement. Je m’inquiète, comme les Trudeau, Legault, Petitpas-Taylor et bien d’autres, de l’état de la langue française et des communautés linguistiques minoritaires partout au pays… et surtout chez nous. Bien qu’il ne faille pas mêler les pommes et les oranges, il me semble assez évident que l’heure est grave.

Les protections juridiques durement arrachées depuis plus de cinquante ans (langues officielles, égalité des communautés, dualité, enchâssement dans la constitution et bureau de la Commissaire) ont ralenti, mais n’ont pas réussi à arrêter le déclin du français dans notre province. C’est l’anglais qui domine largement nos communications sur les médias sociaux de tous les gabarits. «Parce que c’est plus simple, c’est plus cool et tout le monde comprend l’anglais.»

Le chercheur universitaire chevronné Rodrigue Landry, un autre enfant de Cap-Pelé, a avancé que pour assurer la vitalité des minorités francophones au Canada, il nous faut un «aménagement linguistique planifié et proactif». Pour moi, cela veut dire porter une attention particulière à la toponymie, à l’affichage et aux noms de nos institutions, en commençant par notre université. Une minorité linguistique doit pouvoir se sentir chez elle dans son environnement de vie et nos institutions doivent refléter qui nous sommes.

Bien avant les années soixante, des leaders acadiens ont décidé de l’importance de donner à l’Acadie des symboles propre à son identité. C’est grâce à eux et à elles qu’à Memramcook et à Miscouche, à la fin des années 1800, nous avons hérité d’une fête nationale, d’un drapeau, d’un hymne et d’une devise, des symboles que nous chérissons encore de nos jours.

Plus que jamais, s’il n’est pas déjà trop tard, nous ne serons sauvés que par nous-mêmes. J’opte donc pour le respect de l’esprit fonceur des fondateurs de notre université. Ceux-ci ont osé défier le statu quo pour donner au peuple acadien toutes les chances de survie. Nous devons avoir le courage aujourd’hui de reprendre le flambeau dans le même but.

Les temps ont changé et les moyens doivent s’adapter à ce nouveau monde qui est le nôtre. Nous garderons bien sûr des campus de notre université dans les villes d’Edmundston, de Shippagan et de Moncton, mais donnons-lui ce qu’elle mérite, une identité bien à elle.

Bernard Richard

Cap-Acadie