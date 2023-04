Université Nouvelle-Acadie: une institution internationale

Le débat de société sur le changement de nom de l’Université de Moncton est fascinant. J’y vois un beau mouvement citoyen comprenant diverses opinions exprimées par des gens de tous les âges.

Je suis fier de notre institution d’enseignement supérieur. J’y ai été étudiant et j’y ai même reçu un Doctorat honorifique, mais en ces vents nouveaux, son nom n’est plus approprié. Je propose plutôt ce nom: Université Nouvelle Acadie (UNA).

Soyons sans crainte, inclure le mot Acadie dans son nom ne va pas décourager les étudiants internationaux de la fréquenter. Par exemple, le Acadia University de Wolfville en Nouvelle-Écosse, que l’on pourrait accuser d’appropriation culturelle, a plus de 600 étudiants internationaux parmi ses 4500 étudiants. Le mot Acadia dans le nom de cette université ne fait pas peur ni aux étudiants étrangers ni aux anglo-canadiens. Alors pas de raison d’avoir peur du nom acadien. L’an dernier à Toronto, Ryerson University a enlevé de son nom le mot Ryerson, un personnage indigne. Ce changement de nom n’a pas créé de problème financier, légal, médiatique, ni a réduit la fréquentation étudiante. On parle ici de modernisation, de faire partie d’un renouveau et de s’affirmer présent.

En 1963, comme compromis, on a dû stratégiquement nommer notre université du nom de Moncton pour ne pas déranger les anglophones.

Ville hostile à la langue française, ses citoyens venaient tout juste d’élire quelques mois plus tôt le maire Leonard Jones. Aujourd’hui, la nouvelle génération ne tolère plus les institutions qui portent les noms d’abuseurs ou de bourreaux dans les noms d’institutions. L’officier méprisable Robert Monckton a été responsable de la mort de milliers de nos ancêtres, parmi les déportés comme les réfugiés. Nous ne pouvons plus être effacés et neutres, une position qui nous a presque fait disparaître comme peuple.

Notre peuple, riche de plus de 400 ans d’histoire, a aujourd’hui une culture qui rayonne à travers le monde. Il faut continuer de s’affirmer, dire qui nous sommes et nous donner un nom d’université qui nous représente.

C’est notre université et nous allons continuer d’accueillir à bras ouverts les étudiants francophones de l’étranger chez-nous. Nous pouvons lui donner sans gêne le nom d’Université Nouvelle Acadie (UNA).

Phil Comeau

Moncton