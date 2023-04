Se tenir debout

J’aimerais d’abord répondre aux dix signataires de l’opinion du lecteur du 4 avril 2023 qui, au nom de la majorité silencieuse, soulignent les empêchements au changement de nom de l’U de M.

Comme une telle décision ne se fait pas sans risques, il est de mise de considérer le côté négatif de la proposition. Je reconnais que les arguments apportés par les dix de la majorité silencieuse sont recevables et basés sur des réalités économiques (changer de nom coûte cher), sociales (les anglophones vont mal prendre ça) et historiques (la renommée d’une institution est attachée à son nom). Cela pèse toujours dans la balance. Et pourtant! Est-ce que ces même signataires se sont opposés au changement du nom de la Fédération des Caisses Populaires Acadienne en UNI Coopération financière? Surtout que pour ceux qui connaissent l’internet, «UNI» veut dire «You and I» dans le jargon moderne des internautes depuis déjà 30 ans! Est-ce que le mot acadien pouvait nuire à l’expansion de cette institution? Pourtant Scotiabank n’a pas changé de nom! Ni Toronto Dominion d’ailleurs. On a juste camouflé l’arrogance du nom par TD Bank! Ah! Le marketing! Changer le nom de la Fédération des Caisses populaires acadiennes a coûté des centaines de milliers de dollars, a insulté 300 000 francophones et a effacé de l’histoire le nom d’un peuple qui avait construit cette institution avec succès depuis les années 1930 du siècle dernier!

Mais passons! Je préfère parler au nom de ceux qui «s’expriment». Ceux et celles qui ont présenté une pétition au Bureau des Gouverneurs de l’U de M. Ils exigent que l’on corrige l’infamie de nommer l’unique université acadienne par le nom de l’un de ses plus ardents ennemis, le colonel Monckton, massacreur d’Acadiens durant le Grand Dérangement des années 1755 à 1763 (environ). Il y aura toujours des raisons pour s’opposer au changement de nom de notre Université. Mais après 60 ans, ces excuses n’ont plus lieu d’être. Je suis certaine que le père Clément Cormier et le premier ministre Louis Robichaud ne s’objecteraient pas à renommer l’U de M en l’Université de l’Acadie – University of Acadia en anglais pour ne pas confondre avec Acadia University de la province de Nouvelle-Écosse (qui eux, ne semblent pas avoir honte de porter ce nom).

Dans l’édition de l’Acadie Nouvelle du 11 mars 2023, en page 6, Marc Poirier développe des arguments qui nous incitent à nous tenir debout malgré les oppositions ou les difficultés. Je suggère fortement à l’Acadie Nouvelle de re-publier cette chronique.

Louise Blanchard

Ex-présidente du Parti Acadien

Conseillère au conseil de la Ville de Caraquet