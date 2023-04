Un débat inutile

On saura bientôt si oui ou non l’Université de Moncton a l’intention de changer de nom.

D’abord, arrêtons de niaiser avec la «puck» et parlons des vraies affaires.

De plus en plus, notre institution acadienne fait face à des défis importants. Je me permets d’en nommer trois parmi plusieurs autres: Ressources limitées pour administrer une entreprise publique de cette envergure qui est toujours en évolution; concurrence entre universités qui rend plus difficile le recrutement d’étudiants et de professeurs; enfin, adaptation urgente au progrès extraordinaire de la science qui a des répercussions dans diverses sphères de la société, y compris celle de l’éducation. Malgré cette situation difficile, l’Université doit d’abord et avant tout offrir à nos jeunes la meilleure formation possible dans le domaine de leur choix.

Changer son nom va-t-elle lui donner de meilleurs outils qui lui permettront de mieux s’acquitter de cette tâche? Vous savez bien que non.

Alors, pourquoi un tel débat pour un geste purement symbolique? Oublions donc une fois pour toutes les rengaines de ceux et celles qui rêvent en couleur.

De nos jours, l’Acadie a plusieurs chats à fouetter.

L’un des problèmes les plus préoccupants est celui de l’Assemblée législative de la province, où un climat malsain met en péril nos acquis dans le domaine de la santé, de l’éducation et des langues officielles.

C’est donc le moment propice de consacrer toutes nos ressources pour défendre nos droits fondamentaux.

Ici, on doit s’occuper des vraies affaires.

Leo Cormier

Dieppe