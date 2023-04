Un exemple de réussite

Même si l’École régionale de Baie-Sainte-Anne ne compte que 30 élèves au secondaire, de 9e à la 12e année, cela n’a pas empêché l’équipe masculine de volleyball de remporter le championnat provincial.

En effet, les Prédateurs sont sortis victorieux lors d’une récente compétition.

En plus de reconnaître le courage et le travail ardu de ces jeunes, il ne faut surtout pas oublier la compétence, l’acharnement et le dévouement de l’entraîneur Colin Thériault.

Par cet accomplissement, on se rend bien compte que ce n’est pas toujours le nombre d’élèves dans une école qui fait la différence, mais bien l’entraînement sérieux, le courage, l’enthousiasme et la confiance des joueurs et de l’entraîneur.

Alcide F. LeBlanc

Moncton