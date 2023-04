Je salue haut la main l’initiative du Québec d’offrir des services de santé mentale à domicile à ceux qui sont en crise afin qu’ils n’aient pas à attendre des heures à l’urgence. Les professionnels en santé mentale visitent les patients à domicile pour désengorger les urgences et les unités psychiatriques.

Dans le cas où une personne est très perturbée et représente une menace, il est clair que les professionnels en santé mentale doivent se faire accompagner par la police par précaution, mais il s’agit d’une procédure exceptionnelle.

Dans la plupart des cas, les intervenants rencontrent la personne en crise et les membres de sa famille pour une intervention personnalisée où les connaissances et le désir d’aider mettent la personne et son entourage en confiance, ce qui est l’élément clé. En effet, un outil important pour l’intervention de crise consiste à faire participer les proches qui deviennent des alliés.

Les proches, comme la police, ont besoin d’être renseignés au sujet de l’état de la personne, du niveau de risque, de l’accès aux soins et des résultats auxquels ils peuvent s’attendre après le traitement.

La plupart des personnes en crise ne mettent pas à risque la vie des autres. C’est la crainte de ce qui pourrait leur arriver qui leur cause beaucoup d’angoisse et les intervenants, qu’ils soient seuls ou en équipe, peuvent atténuer la crise sans appeler la police.

Après le meurtre de l’agente Maureen Breau, au Québec, une policière à la retraite a expliqué que le manque d’information est au coeur du problème. Les policiers ont besoin de renseignements pour faire leur travail. Il ne s’agit pas pour eux d’accéder aux dossiers médicaux de la personne en crise, disait-elle, mais de savoir quel est son état mental et le danger actuel.

Une évaluation professionnelle de l’état mental est donc capitale pour la suite des choses, mais encore faut-il qu’un rapport soit remis aux policiers pour qu’ils puissent agir en connaissance de cause. Ils ont besoin de savoir si l’individu est une menace pour la sécurité, et si oui, à quel niveau, et quelles sont les options possibles. Pour ce faire, les intervenants doivent leur fournir un rapport faisant état de leur évaluation et de leurs recommandations.

Quand les liens sont forts entre la force policière et les intervenants en santé mentale, les policiers n’hésitent pas à demander conseil, mais s’ils sentent une réticence à partager l’information, ils finissent par agir seuls, avec l’information sommaire dont ils disposent.

Tous les intervenants désirent bien faire, mais les contraintes liées au manque d’information s’avèrent un véritable obstacle, et le système devrait en tenir compte, car sauver des vies est dans l’intérêt de tous.

Claude Snow

Caraquet