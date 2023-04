Tolérance zéro pour l’intolérance

La semaine dernière, une nouvelle arrivante originaire d’Algérie, ici depuis quatre ans, a été agressée verbalement dans une épicerie de Caraquet parce qu’elle portait un foulard islamique. Elle s’est fait dire en public haut et fort par un individu qu’elle devait l’enlever ou retourner dans son pays. Cela devant plusieurs clients éberlués et bouleversés qui ont tenté de calmer cet énergumène en furie. On peut voir et entendre sur Facebook une partie de ses agissements et commentaires injurieux.

Une personne chère à mon cœur a le cancer et se bat pour sa vie. Avec la chimio, elle est maintenant chauve et doit porter un foulard.

Cette nouvelle arrivante aussi se bat pour se faire une vie meilleure parmi nous et contribuer à notre communauté. Que lui a-t-elle donc fait? Rien, ils ne se connaissaient même pas. Elle essaie juste de se faire une vie décente comme nous tous, dans le respect des différences, la nôtre et la sienne, puisque nous sommes tous uniques.

C’est ce genre d’individu que nous ne voulons pas ici et qui ne nous représente pas.

Nous n’acceptons pas des actes haineux ici dans notre nouvelle ville comme partout ailleurs.

Imaginez si ma personne chère était votre femme, votre fille, votre sœur ou votre mère et qu’elle se serait faite agressée par le même individu parce qu’elle porte un voile.

Je dénonce cet homme qui s’arroge le droit d’attaquer une femme avec des propos haineux dans un lieu public parce qu’il pense posséder la vérité. Non, on ne veut pas rencontrer cet homme lorsqu’on va faire notre épicerie et on ne veut pas l’avoir comme voisin.

On sait qu’il faut entrer un minimum de 35 à 45 immigrants par année dans le Grand Caraquet juste pour maintenir notre population, sinon «bye bye» au bon style de vie dont on jouit. Sans l’afflux de travailleurs étrangers et leurs familles, on peut dire au revoir à nos services gouvernementaux, hôpitaux, écoles, bureau de poste, police, services Canada, magasins, etc. On deviendrait une ville fantôme, car l’âge médian dans le Grand Caraquet est d’environ 52 ans. Pas très fort pour le maintien des acquis et oublier le futur. Ce n’est plus une question de foulard ici, mais bien une question de survie pour notre communauté.

Est-ce qu’on aime tout le monde dans notre communauté? Bien sûr que non, mais on comprend aussi que tous contribuent à notre société et que nous devons les respecter et vice versa, que la différence et les échanges interculturels enrichissent une région. C’est cela être humain, c’est le prix de vivre en communauté. Ces nouveaux arrivants contribuent à notre vitalité économique, sociale et culturelle. Ils sont déjà notre présent et certainement notre futur et pour cela ils méritent tout notre respect et notre soutien. Nous manquons de travailleurs partout. C’est la réalité à laquelle nous sommes confrontés, qu’on aime cela ou pas. S’adapter ou disparaître, voilà notre choix.

Au-delà de tout cela, il y a le respect que tout être humain a droit. Ce qui s’est passé à Caraquet est totalement inacceptable. Jamais de ma vie, j’aurais imaginé un tel racisme dans notre belle région, surtout nous les Acadiens qui ont été déportés, certains parlent même de génocide. Cet agresseur nous fait honte. Il détruit notre réputation de gens accueillants. S’il connaissait son histoire, il aurait compris que nous sommes tous des descendants d’immigrants. La seule différence c’est que nos ancêtres sont arrivés plus tôt que ceux qui arrivent maintenant, que nous vivons sur des terres dont plusieurs, n’ont jamais été concédées par les peuples autochtones.

Il a craché son venin sur une personne qui était à l’épicerie pour accompagner une famille qui n’avait pas de voiture pour s’y rendre. Je pense que cet homme n’aurait certainement pas offert son temps et sa voiture pour aider une famille dans cette situation.

Nous ne voulons pas être définis par cet événement. Nous devons comme communauté dénoncer cette agression et clamer haut et fort, tolérance zéro pour ces paroles et gestes insensés qui n’ont pas de place dans notre belle Péninsule, comme nulle part ailleurs au monde.

Lucie LeBouthillier

Bas-Caraquet, Caraquet