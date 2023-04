Je commencerai en disant que je suis un des signataires de la pétition pour le changement de nom de l’Université de Moncton.

J’ai lu attentivement toutes les opinions du lecteur sur le sujet parues au cours des dernières semaines et, comme je n’aime pas me voir comme une personne intransigeante ou opiniâtre, je me suis posé la question suivante: est-ce que quelque chose pourrait me faire changer d’avis?

Et j’en ai bien trouvé une que j’aimerais partager avec vous aujourd’hui. Si la Ville de Moncton, par un arrêté en conseil, déclarait qu’elle se dissociait de l’origine de son nom, car, en laissant tomber le «K», elle laisserait aussi tomber ce personnage historique qui, souvenons-nous, a participé activement à une tentative génocidaire de notre peuple, alors là, oui, je serais prêt à changer d’idée.

La Ville de Moncton, dans une volonté de main tendue, donnerait dès lors un tout nouveau sens à son nom, comme s’il s’agissait d’un néologisme qui pourrait vouloir dire, endroit où citoyennes et citoyens du monde sont les bienvenus.

Si la Ville de Moncton, toujours dans cette esprit de main tendue, allait jusqu’à condamner les actes posés par ce personnage historique dont on voudrait tous oublier le «K», alors moi, je n’hésiterais pas à adhérer au nom de l’Université de Moncton.

Je m’en remets aux résidents de Moncton pour apporter cette proposition à leur conseil municipal.

Julien Cormier

Shippagan