Changer le nom fera-t-il disparaître le problème?

Le changement de nom de l’Université de Moncton ne laisse personne indifférent. Ceux et celles qui voudraient ce changement sont animés par le souci de répudier celui qui avait reçu le mandat de déporter le peuple acadien.

Plus de 1500 signataires auraient endossé cette intention. Mais l’éradication du nom de l’indigne personnage permettra-t-elle d’apaiser le sentiment d’humiliation profondément inscrit dans la mémoire collective? Tout peuple qui revendique le droit d’exister ne peut tolérer que son histoire soit entachée par des exactions génocidaires: on pense entre autres à la guerre entre la Russie et l’Ukraine; aux luttes des noirs pour leur libération; aux mauvais traitements des autochtones.

Il ne faut pas se surprendre ici de l’ardeur de certains Acadiens pour changer le cours des choses, comme de changer le nom de l’Université de Moncton. Arrivée à sa soixantième année d’existence, l’institution est encore très jeune. A-t-elle les ressources pour financer les tenants et aboutissants de l’exercice menant au changement de nom? Ne vaudrait-il pas mieux mettre efforts et argent au service de la clientèle étudiante, au soutien à la recherche qui peine à financer ses activités ainsi qu’aux programmes académiques?

On peut ajouter à cela les incertitudes associées à des amendements qu’on devrait apporter à la loi qui régit l’Université ainsi que l’ouverture de sa charte.

Les souvenirs douloureux ne sauraient être compensés par un simple changement de nom. Les Acadiens n’ont plus à faire preuve de leur forte identité: courage; perspicacité; endurance.

Au lieu de se laisser abattre, ils ont fondé des écoles, des collèges et des universités, dont notre Université de Moncton.

Quoi de mieux que ces impressionnants chantiers en guise de pieds de nez aux responsables des odieux crimes commis à l’époque au nom de l’Angleterre.

Clément Loubert

Moncton