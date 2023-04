Je suis pleinement d’accord avec l’éditorial de François Gravel en ce qui a trait à l’avenir de la chef du Parti libéral, Susan Holt, nouvellement élue dans le Nord-Est. Son vrai boulot commence maintenant d’écrire M. Gravel.

Mme Holt jouait gros, écrit l’éditorialiste, en se présentant dans cette région. Elle devait d’abord se faire connaître de la population et défaire «un adversaire de qualité dans une région fortement libérale», soit le candidat du Parti vert, un artiste bien connu. Elle a réussi son pari.

Elle peut maintenant se présenter à l’Assemblée législative par la grande porte. Au cours des prochains mois, elle devra montrer de quel bois elle se chauffe pour représenter la population. Est-ce que ce sera des brindilles ou du bon bois franc?

Le gouvernement conservateur de Blaine Higgs continue à jouir d’une confortable avance à l’Assemblée législative. Le Nouveau-Brunswick possède 49 députés. Les conservateurs de Blaine Higgs sont confortablement assis avec leurs 29 députés, les libéraux en possèdent 13, et le Parti vert de David Coon vivote avec 3.

Susan Holt a du pain sur la planche pour arracher le pouvoir au premier ministre. Plusieurs croient toujours qu’une élection générale aura lieu en 2024.

Mme Holt doit se trouver un siège dans la région de Fredericton, plus près de l’Assemblée législative. En plus, elle doit se faire connaître et recruter des candidats et des candidates dans les régions anglophones de la province. Ça, c’est son plus grand défi.

Marcel Arseneau

Moncton