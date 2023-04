Victoire morale mon oeil!

J’ai offert au néo-démocrate Yvon Godin la lutte la plus serrée de sa brillante carrière de plus de 17 ans comme député fédéral. À peine 6% des votes (46% contre 40%), m’ont séparé du siège tant convoité. Victoire morale? Absolument pas. Je voulais gagner et ma victoire l’année précédente lors du raz-de-marée des conservateurs de Bernard Lord me laissait croire à une certaine invincibilité. Yvon a rapidement fait éclater ma balloune. Pas de victoire morale, une solide dépression politique pour au moins un an! Avec tout le respect que j’ai pour Serge Brideau, c’est ce qu’il est en train de vivre.

Résumons ensemble l’histoire de ces élections partielles. Commençons par les libéraux, dont le caucus, rappelons-le, n’a pas soutenu Susan Holt, hormis Francine Landry et Chuck Chiasson. Quand les trois sièges deviennent vacants, ses aviseurs déconseillent fortement à Mme Holt de se présenter dans Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore. D’abord parce que la circonscription n’est pas si rouge qu’elle ne paraît. Rappelez-vous les victoires conservatrices de Joël Bernard en 1999 et celle de Ryan Riordon en 2010. De plus, c’est le ground zero d’Yvon Godin et le château fort de Denis Landry. Celui-ci, comme M. Godin, mise sur sa personnalité. Ce sont des individus sympathiques, près des gens, qui gagnent par leur popularité et leur travail acharné, plutôt que par leur organisation. Madame Holt rejette tout ceci et dit à ses aviseurs qu’elle veut cette circonscription «pour mieux s’exposer», dit-elle, à ce qu’elle ne connaît pas, «la ruralité du Nord du Nouveau-Brunswick».

Chez les Verts, on a vite fait de flairer la bonne affaire; un comté prenable, pas de candidat conservateur et une cheffe libérale mal connue. Et on a le candidat parfait! Serge Brideau a confronté Blaine Higgs dans plusieurs dossiers, s’est donné tout entier à sa communauté pendant la pandémie et véhicule la grogne de plusieurs citoyens du coin dans le dossier des bleuets et du camp militaire de Tracadie. Pour les organisateurs, c’est un candidat A++, c’est à dire que non seulement il est compétitif, mais il part avec une longueur d’avance. C’est aussi l’enfant chéri des médias francophones, en particulier de l’Acadie Nouvelle et de Radio-Canada. En milieu de campagne, le politologue Roger Ouellette dit haut et fort dans l’Acadie Nouvelle et à Radio-Canada que Brideau est sur le point de marquer l’histoire! Chez les verts, on crie un peu trop tôt à la victoire et on met sur pied la stratégie finale. On emprunte ou on collecte le montant maximum permis pour la campagne, on envoie Kevin Arsenault et David Coon sur le champ de bataille à plein temps. Les maigres ressources des verts nationaux sont même mises à contribution parce qu’on sent qu’on pourrait précipitamment mettre fin à la courte carrière politique de Susan Holt. Chez les libéraux, c’est la panique! La direction du parti réalise que sa chef est peut-être en danger et qu’il est impératif d’agir. Pendant le week-end du scrutin avancé, les députés rouges, les bonzes du parti, et quelques organisateurs, élaborent une stratégie qui fonctionnera: comité d’appels téléphoniques, nouvelles publicités, offensive de porte à porte, etc… Bref, les résultats le confirment, Brideau fait patate à Bathurst et sur les caps et la dernière offensive libérale met fin à ses espoirs à Saint-Isidore, Duguayville et Bois-Blanc, des châteaux forts rouges. Bref, le passé militant de Serge Brideau lui coûte le nord du comté et la machine libérale de Saint-Isidore a fait le reste.

Les Verts sont sidérés, car ils pensaient vraiment gagner; la victoire morale oubliez ça. J’ose une prédiction: Serge Brideau ne sera pas candidat dans cette circonscription à la prochaine élection!

Bernard Thériault

Caraquet