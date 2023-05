La terre, un trésor à protéger

La terre se réveille dans les replis du printemps. La saison des semences est à nos portes. C’est un temps rempli de promesses.

Il est intéressant d’observer comment la terre peut nous inspirer à mieux vivre. La terre a des mystères qui nous émerveillent. Elle est là, paisible, sans murmure et pleine de vie. Comment arriver à croire que des radis prennent une vingtaine de jours pour sortir de la terre? Tel l’amour, la terre donne gratuitement et répond à nos besoins les plus ordinaires.

Nous devons avoir beaucoup de respect pour la terre. Le pain et le vin qu’elle produit étoffent le repas d’amitié de ceux et celles qui le partagent. C’est grâce à la terre que l’on peut satisfaire le besoin primitif de boire et de manger.

Quand on entre dans un jardin, on entre dans un livre d’histoires. Regardons-le de près et apprenons à le lire.

La terre nous enseigne à mieux vivre, comme l’amour elle est féconde. Comme la terre n’arrête jamais de nous enseigner, n’arrêtons jamais de la protéger.

Léon Robichaud

Inkerman