Notre système de santé doit s’adapter au vieillissement

Depuis plus de cinq ans, je suis proche aidante de mon beau-père, Pierre, âgé de 87 ans… Je plaide pour nos anciens, nos aînés, nos sages et nos vieux, qui ont construit l’Acadie. Ils sont en ce moment tellement touchés par le manque de services ainsi que le manque de soutien. Le système de santé n’a pas su s’adapter au vieillissement de cette population.

Je plaide pour celles, comme ma mère, pour qui guérir est rare, pour qui les soins de santé sont débordés, pour qui les ressources humaines sont épuisées. Nos hôpitaux débordent, nos foyers de soins sont saturés. L’hôpital étant régulièrement le point de transition vers les foyers de soins, les conditions y sont souvent inhumaines, et ce, tant pour les patients que pour les soignants.

Les familles sont impuissantes face à l’écroulement des services aux aînés. Nous sommes en pleine crise du vieillissement et je ne crois pas que nous ayons de solution à court et encore moins à long terme.

Nous savions tous que cette crise allait éclater, n’en faisons pas le procès d’un seul et unique gouvernement et acceptons tous notre part de responsabilité.

Je plaide surtout pour les préposées de soins à domicile qui sont des femmes qui font un travail nécessaire et essentiel dans le nid familial, qui sont sous-payées et sous valorisées, pour un travail tellement, tellement fondamental et encore plus pendant cette crise qui touche tellement de familles.

Lorsque travailler chez Tim Horton’s est mieux payé que ces femmes qui portent le bien-être de toute une famille sur leurs épaules, sans reconnaissance quelconque, nous devons comme société nous questionner…

Je plaide pour qu’elles reçoivent un salaire juste et équitable! Il y a péril en la demeure, il est temps de prendre le virage des soins à domicile sinon notre système de santé va s’effondrer.

Je nous souhaite à tous un ange comme la préposée de soutien Nathalie qui fait un travail exceptionnel, mais à quel prix!

Avec un surplus budgétaire dans les coffres de la province, une hausse de salaire des préposées permettrait possiblement de décongestionner notre système hospitalier et permettrait à nos aînés d’être soignés dans la dignité humaine.

Je plaide aussi pour la reconnaissance de l’excellence du programme de l’Extra-mural, qui fournit les services de qualité à domicile. Sans ce programme, nos anciens dans la crise actuelle ne pourraient pas être soignés dans la dignité et le respect que nous leur devons.

Enfin, je plaide pour une Acadie qui n’oublie pas de prendre soin de ses bâtisseurs.

Ginette Duguay

Proche aidante

Petit-Rocher