Sommes-nous des citoyens de deuxième classe?

La question qui me taraude est comment les gouvernements peuvent-ils justifier leur manque d’équité?

À l’intérieur du territoire de la Municipalité régionale de Tracadie, il y a au total 157 rues privées. Ces rues n’appartiennent ni à la municipalité et ni au gouvernement. Néanmoins, les gouvernements qui se sont succédé ont favorisé 57 rues privées en leur donnant accès à des services de déneigement, de nivellement, de lumière de rue et de services de poubelles tout en refusant de desservir les 100 autres rues privées.

Selon moi, la seule justification plausible est le favoritisme politique. Les citoyens qui font partie des 100 rues non desservies paient le même taux d’impôt foncier et en plus ces citoyens doivent payer de leur poche l’entretien de ces rues.

Est-ce que le gouvernement avec la reprise de l’entretien des routes de la Municipalité régionale de Tracadie va continuer à maintenir cette iniquité?

Selon les informations que le maire Denis Losier a reçues du gouvernement, les 57 rues privées ne seront plus desservies.

Il est désolant de constater que l’option de l’iniquité est celle qui a été choisie et priorisée par notre député, Keith Chiasson. Ne représente-t-il pas l’ensemble de ces citoyens?

Si l’équité est une valeur honorable, on devrait considérer les options suivantes: desservir équitablement l’ensemble des 157 rues ou diminuer le taux d’impôts fonciers des résidents vivants dans les 100 rues non desservies. Ces citoyens qui, depuis des décennies, ont payé de leur poche pour l’entretien de leurs rues pourraient continuer à le faire, moyennant une compensation sur le taux foncier.

Nous sommes tous conscients que le gouvernement déblaie et entretient des routes dans certaines régions rurales éloignées et peu habitées afin de donner accès, été comme hiver, à des camps et des chalets. Comment peut-il justifier son incapacité de donner accès à des services essentiels tels que l’entretien des routes privées où se situent des résidences permanentes?

C’est le gouvernement provincial qui a créé ce problème, c’est à lui de le résoudre de façon satisfaisante pour l’ensemble des citoyens concernés.

Norma McGraw

Petit-Tracadie, MRT