Un tremplin vers le beau et le bon

Étant diplômé de l’Université de Moncton (1967), j’adhère aux gens souhaitant garder le nom d’Université de Moncton qui se sont prononcés dans divers médias et je me rallie à leurs motifs.

Comme le passé semble motiver un certain nombre des deux camps, il m’est impossible de savoir quelle serait l’opinion de mon défunt père, fier Acadien diplômé de cette université en mai 1975, à l’âge de 61 ans! Ou quelle serait l’opinion des membres du club de hockey masculin (Aigles Bleus) qui remportèrent trois championnats canadiens: 1980-81, 1989-90 et 1994-95!

Combien de professeurs ont contribué et continuent de contribuer à l’essor ainsi qu’à la formation de ce nombre inestimable d’étudiants de tout âge, sexe, culture et cela à divers niveaux et domaines de notre dite Université de Moncton sans complexe et vestige du passé!

Bien des gens ont bénéficié des divers services de l’université dont la mission s’est élargie, étendue au fil des décennies et rayonne désormais ailleurs au Nouveau-Brunswick, c’est-à-dire dans les régions d’Edmundston et de Shippagan.

La devise de la cité de Moncton est bien Resurgo, qui en cette province bilingue, se traduit par: «I rise again» ou «Je me relève».

Suite à l’obéissance et aux démarches déplorables visant les Acadiens, attribuées au colonel Robert Monckton bien des années passées, ce fléau n’a pas empêché des gens bien intentionnés et de bonne volonté d’aller de l’avant afin de briller et de laisser leur marque (Resurgo), comme le fondateur Père Clément Cormier (1910-1987) ainsi que les associés de son époque et de nos jours!

Il me semble que l’on ne met pas suffisamment de l’avant comment et combien de gens étant de passage ou ayant œuvré sur l’un des trois campus (travail, études, recherche) furent ou demeurent Resurgo: signe positif d’espérance et de courage.

Je suis fier de mon Alma Mater, ma première université, et de ce diplôme sur le mur de mon domicile: Baccalaureatum in Artibus, obtenu en mai 1967… Un tremplin vers le beau et le bon.

Jean Bernard Mallais

Moncton