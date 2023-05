Quand écouterons-nous les premières personnes concernées?

Nous réagissons aux difficultés que rencontrent en ce moment l’Hôpital régional de Bathurst en ce qui a trait aux personnes âgées en attente d’une place dans un établissement de soins de longue durée. D’emblée, nous sommes conscients que ce n’est pas une situation unique dans la province. Toutefois, le problème surgit encore et encore.

Nous voulons exprimer nos remerciements au personnel qui accompagne ces personnes peu importe l’endroit. Ce personnel le fait avec cœur et courage tout en ayant peu de moyens matériels et financiers pour poursuivre son travail.

Cela dit, est-il possible de repenser et revoir les façons de faire? La construction des établissements de soins de longues durées remonte environ à 50 ans au Nouveau-Brunswick. À cette époque c’était sûrement une solution, car la population âgée ne composait pas la majorité de la population.

En ce moment, nous sommes confrontés à de multiples problématiques, dont le coût de construction des nouveaux établissements ou la rénovation des anciens bâtiments de même que le sous-financement des services de soutien à domicile. À cela s’ajoute le peu de soutien gouvernemental aux organismes communautaires et autres offrant des services vitaux auprès de la population plus âgée. Ces problèmes persistent depuis longtemps et les personnes âgées de la province en subissent les conséquences.

Il est temps d’arrêter de multiplier les idées dites « innovantes » sur la manière de livrer le soutien et l’aide dans les foyers de soins et commencer à écouter les personnes âgées et leurs familles. Ces dernières réussissent à maintenir leurs proches aînés dans le milieu qu’ils choisissent, que ce soit à domicile ou dans d’autres milieux de vie qui les accueillent avec chaleur humaine.

Il faut écouter, encourager et compenser les ressources humaines et accepter d’autres modèles qui existent ailleurs et qui ont fait leur preuve. L’importance ultime vise le confort, autant des personnes qui accompagnent (préposées aux soins, soins infirmiers, familles, proches aidantes, etc.) que les personnes âgées elles-mêmes.

Pouvons-nous écouter les personnes âgées qui reçoivent une multitude de soins et de services, qui sont «pensées» et «opérées» pour elles (au lieu de «par» elles)? Ce ne sont peut-être pas ces soins et ces services que les gens âgés ont besoin ou souhaitent recevoir. Laissons-leur la chance de placer un mot dans le débat du système de santé et des foyers de soins dans la province. Les personnes âgées ont certes parfois besoin de soins et de services, en particulier la population vivant dans les foyers de soins, mais elles peuvent encore parler, dire leur opinion et agir selon leurs besoins. Écoutons-les.

Elda Savoie et Mario Paris

Professeur.es École de travail social

Université de Moncton