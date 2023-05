Je lis l’Acadie Nouvelle de façon régulière et souvent, je suis découragé à la lecture de certains textes, surtout lorsqu’on aborde la question de la pauvreté.

Les journalistes sur le terrain rapportent ce qu’ils voient ou entendent dans le secteur de la province où ils effectuent leurs recherches. Les personnes bénéficiaires de l’aide sociale ou encore du salaire minimum, ce sont des pauvres à mes yeux.

Certains individus osent me dire que ces «pauvres»pourraient travailler pour s’en sortir de l’aide sociale. Ceci est une fausseté. Il est si facile de juger les autres, peu importe si c’est un voisin, un parent ou une personne rencontrée au hasard dans son village ou son patelin.

Et j’entends encore trop souvent l’expression suivante. « Il y a toujours eu des pauvres et il y en aura toujours». Des paroles qui font monter la pression.

J’ai œuvré plus d’ une trentaine d’années dans le domaine du service social, dans presque toutes les régions de la province, mais surtout de la Péninsule acadienne jusqu’au Madawaska. Partout, j’y trouvais des personnes seules ou encore des familles, n’ayant pas assez de revenus pour avoir un genre de vie convenable.

À un certain moment, on a encouragé les personnes défavorisées à s’organiser en groupe afin de faire pression auprès du gouvernement dans le but d’augmenter les taux d’aide sociale ou d’assurance emploi.

L’intention des organisateurs était excellente; mais ça devenait une charge trop lourde à gérer pour le groupe qui souhaitait apporter des changements.

Il me semble que le Comité des 12 de la Péninsule Acadienne, dont le responsable est Claude Snow, a obtenu des succès en luttant sans relâche depuis environ 25 ans pour améliorer le sort des moins nantis de la province.

Chaque région devrait avoir un comité de ce genre avec un responsable de la trempe de M. Snow.

Marcel Arseneau

Moncton