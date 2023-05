Un vote pour l’Université Évangéline d’Acadie

Il y a un bout de temps que je songe à sortir ma plume afin de partager mon opinion sur le changement de nom de l’Université de Moncton.

Étant diplômé en administration des affaires, j’ai toujours conservé cet attachement envers cette institution et je dois avouer que je suis le débat qui entoure le sujet avec grand intérêt.

Nous comprenons bien le rôle qu’a joué le général Monckton dans la déportation des Acadiens. On s’entend aussi que les fondateurs n’ont pas nommé l’université en voulant honorer celui-ci, mais plutôt parce que l’université est située dans la ville qui porte son nom.

Il a peut-être été nécessaire que les fondateurs arrivent à ce compromis en 1963 afin que l’université jette ses bases et s’établisse en Acadie.

Avec l’ajout des campus de Shippagan et Edmundston, on se perd dans sa géographie avec Université de Moncton à Moncton, Université de Moncton à Shippagan et Université de Moncton à Edmundston. Je partage l’opinion qu’un nom plus représentatif de la communauté acadienne et francophone serait de notre époque.

Ma proposition: Université Évangéline d’Acadie, et je m’explique.

L’histoire d’Évangéline, de Henry W. Longfellow, quoique fictive, nous ramène justement à cette époque de la déportation dont Évangéline a elle-même été victime. C’est avec beaucoup de courage, de détermination et de foi qu’elle survécut à cette pénible aventure pour enfin retrouver son destin, son amoureux Gabriel, après une longue période d’exil, peut-être 60 ans aussi.

Évangéline, étant un personnage fictif, il n’existe aucun danger que des squelettes viennent entacher sa renommée, comme c’est le cas aujourd’hui avec le Général Monckton.

Un hymne est aussi déjà tout prêt, Évangéline, interprétée par Annie Blanchard. Et peut-être même que celle-ci pourrait être nommée comme prochaine chancelière. Désolé, je m’emballe un peu. Je redescends sur terre.

Le réel et la fiction se rencontrent dans cette histoire, mais le parallèle est flagrant. Donnons à l’Université son identité acadienne et francophone, sa fierté.

J’ai donné mon opinion, je range ma plume. Vive l’Acadie!

Denis J. Michaud

Saint-Quentin