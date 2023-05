En écoutant l’entrevue au Téléjournal Acadie de lundi sur la sécurité dans le domaine des pêches, je me suis souvenu d’une discussion que l’industrie avait abordée au forum sur l’innovation qui s’était tenu à Shippagan.

À ce forum, des éléments de solutions avaient été avancés.

C’était avant la pandémie.

Bien sûr, les équipements de sécurité se sont améliorés avec le temps. Les pêcheurs sont aussi mieux informés sur les dangers qui les guettent en mer.

Depuis 2004, tous les pêcheurs commerciaux doivent suivre un cours sur les mesures d’urgence en mer. C’est une formation de base qui s’avère insuffisante.

Les rapports statistiques du Bureau de la sécurité des transports dénotent des accidents graves ou mortels dont la cause revient incessamment.

Par exemple, dans les deux pêches les plus pratiquées par nos pêcheurs, le homard et le crabe, les accidents les plus fréquents sont étiquetés pêcheurs par-dessus bord. Les autres causes de décès en mer sont bien répertoriées par le Bureau de la sécurité des transports. Plusieurs se répètent, malgré la formation obligatoire en mesures d’urgence.

À la question que peut-on faire de plus pour améliorer la sécurité en mer, des éléments de solution ont été avancés.

Il faut bien évidemment que les pêcheurs puissent identifier rapidement les conditions propices à des accidents. Il ne suffit pas de savoir quoi faire ou quoi porter comme équipement, il faut s’être exercé à répétition pour exécuter rapidement et méthodiquement les actions dictées par les circonstances dangereuses.

Avec l’aide des institutions de formation, avec l’implication des associations de pêcheurs, avec les témoignages des survivants à des accidents graves, l’organisation annuelle de sessions d’information, de répétitions d’entraînement, d’exercices et, pourquoi pas, de compétitions à l’image des sapeurs-pompiers seraient le type d’initiatives qui augmenteraient les chances de survie de nos pêcheurs.

Il est temps de se remettre au travail.

Jean Saint-Cyr

Caraquet