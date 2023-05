Si nous avons une université à Moncton aujourd’hui, elle n’a pas été pondue à Moncton.

Il y a eu à Memramcook des visionnaires et des bâtisseurs qui ont vu à l’évolution et au développement de la communauté acadienne et francophone pour de nombreuses générations.

Rendons à César ce qui appartient à César.

Vive l’Université Saint-Joseph, campus de Moncton, Edmundston et Shippagan!

Amen.

Marie Thérèse LeBlanc Melanson

Dieppe