La rencontre avec soi-même

En lisant dans l’Acadie Nouvelle tout ce qui se passe autour de la Politique 713, portant sur l’identité de genre, me pousse à réfléchir. Il me semble que tout enfant naît unique. Il vient au monde avec des gènes spécifiques, dans un certain environnement social et culturel. Après sa naissance, il sera programmé par ses parents, ses éducateurs, lesquels lui transmettront leur philosophie et leur religion. L’enfant aura à vivre sa programmation imposée.

Au cours de mon service d’écoute depuis les cinquante dernières années, que de personnes rencontrées, défaillantes dans leur estime d’elles-mêmes, à cause d’une éducation dévalorisante. Elles vivent avec cette programmation imposée, comme dans une prison. Tant que nous sommes emprisonnés dans nos préjugés, dans nos blessures et nos entêtements, nous sommes comme le premier ministre Blain Higgs qui a perdu le chemin de sa fonction.

Qui que nous soyons, un bon jour nous devrons prendre le chemin de nous-mêmes. Pour prendre le chemin de soi-même, il est nécessaire de prendre conscience de sa situation, de se réveiller, afin de sortir de tous les messages nocifs reçus. Même au risque d’avoir des réactions de rejet des personnes qui nous entourent, ce travail d’enlever en nous tout ce qui ne nous convient pas est très important. Au lieu de s’écraser devant les attentes des autres, ce qui est réjouissant, on en arrive à sortir de la prison des programmations imposées par notre entourage.

L’éducation à la maison ou à l’école, c’est d’apprendre aux jeunes à faire des choix nouveaux, de tenter de nouveaux modes de vie, d’avoir d’autres manières d’interpréter les évènements. La rencontre la plus importante pour un humain, c’est la rencontre avec lui-même. En éducation, tout doit converger vers un but unique, la rencontre de l’enfant avec lui-même.

Léon Robichaud

Inkerman